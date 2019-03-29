Бизнес-английский: как его учить?

13:17, 14 июня 2019, ПАИ

В отношениях, связанных с производством, бизнесом, работой используется деловой язык. Он создает условия для продуктивной деятельности.

Деловой английский расширяет профессиональные и предпринимательские возможности в различных сферах.

Когда мы это понимаем?

Нашли работу, но должность требует знания делового английского.

Руководитель предлагает повышение, но это связано с зарубежными командировками.

Для общения с иностранными партнерами не хватает уверенного знания языка.

Вы студент, появились серьезные перспективы после прохождения практики в совместном предприятии.

Если знакомы с подобными проблемами, то обратите внимание на изучение бизнес-английского.

Что он даст?

Самостоятельное ведение переговоров.

Чтение бизнес-информации в оригинале.

Должность или бонус от компании за знание языка.

Участие в международной конференции или конкурсе.

Свободное выражение мнения в деловом общении.

Онлайн Курс «Бизнес-Английский за 5 Недель»: https://www.bistroenglish.com/biznes-anglijskij-za-5-nedel/

Как создать или пополнить свой словарь делового языка?

Читайте!

Есть специальные учебники, с них можно начать. Все, что есть на языке оригинала – газеты, журналы, новостные и бизнес-ресурсы – добавит слов в копилку.

Найдите сайты, связанные с вашей профессиональной деятельностью – двойная польза. Несколько минут чтения в день заметно улучшат ваши знания.

Смотрите, слушайте и повторяйте!

Телепередачи, новости, ток-шоу на изучаемом языке – незаменимое средство обучения. Сейчас много деловых передач, интервью с экспертами, бизнесменами.

Живое общение, интересная подача – запоминайте, проговаривайте.

Можно смотреть с субтитрами. Так лучше запомнятся деловые фразы, их построение. Извлекайте пользу из просмотра художественных фильмов. Романтические комедии здесь не подойдут.

Но в сюжетах многих фильмов есть проблемы бизнеса, производства, офисной работы. Поэтому присутствует и деловая лексика.

ВидеоУроки и ВидеоКурсы Английского Онлайн: http://www.bistroenglish.com/izuchenie-anglijskogo-yazyka-po-videourokam-i-videokursam/

Системный подход к изучению бизнес-английского помогут организовать онлайн-видео и аудио-курсы. Их составляют и ведут профессионалы, используют современный комплекс средств и методик.

Поэтому эффект от занятий заметнее, а уровень владения языком повышается быстрее. Да и удобно – весь необходимый материал предоставляется, интернет доступен.

Занимайтесь онлайн или смотрите запись урока, когда есть время.

Используйте все способы, прилагайте усилия, изучайте деловой язык, открывайте новые возможности!