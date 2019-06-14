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Общество

Министр промышленности и торговли РФ станет куратором Псковской области

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров станет куратором Псковской области. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Кураторство включает в себя подготовку совместно с Министром и Минэкономразвития комплекса мер ускоренного развития субъекта России. В частности, определятся приоритетные направления развития и необходимая инфраструктура. Кураторы на местах синхронизируют работу всех соответствующих ведомств и в пределах федерального финансирования выберут наиболее важные проекты.

По словам Михаила Ведерникова, возможность кураторства они с Денисом Мантуровым обсудили не недавней встрече в Москве. Глава региона отметил, что много сил тратится для развития промышленного потенциала региона и работа ведется в тесном взаимодействии с Министерством промышленности и торговли.

«Глава Минпромторга хорошо знает потенциал и возможности региона, в первую очередь в части промышленного развития. На протяжении последних лет в регионе растет индекс промышленного производства, развивается единственная на Северо-Западе особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино». То, что Денис Валентинович принял решение стать нашим куратором, накладывает на нас особую ответственность, но я уверен, благодаря поддержке Главы Минпромторга нам удастся сделать качественный рывок в развитии нашей Псковской области», - заявил Михаил Ведерников.

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