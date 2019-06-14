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Общество

Меры поддержки медработников обсудил Михаил Ведерников с главой профсоюза работников здравоохранения

14 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с председателем Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения России Анжеликой Шундер. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, стороны обсудили варианты решения кадрового дефицита в сфере здравоохранения.

Председатель отраслевой профсоюзной организации выразила благодарность Михаилу Ведерникову за встречу. Анжелика Шундер отметила, что между профсоюзом и комитетом по здравоохранению Псковской области сложились тесные и конструктивные взаимоотношения, а также – социальное партнерство.  «Это очень приятно. Наше мнение учитывают, нас спрашивают. Мы видим, что власть заинтересована в решении острых вопросов отрасли», - заявила она.

Кроме того, губернатор и Анжелика Шундер обсудили меры поддержки медицинских работников, а также исполнение майских указов Владимира Путина в сфере повышения уровня зарплат медспециалистов.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что необходимо выработать оптимальную модель организации оказания медицинских услуг в регионе. По его словам, модель предусматривает продуманную работу первичного звена, рационально организованную систему перераспределения больных, внедрение в районных медучреждениях стандартов «Бережливой поликлиники», улучшение диагностики и расширение доступа населения к высокотехнологичной медицинской помощи. Михаил Ведерников подчеркнул, что нужно добиваться того, чтобы услуги для населения были качественными и доступными, а для врачей создавать максимально комфортные условия работы.

Глава региона также анонсировал встречу с представителями регионального медицинского сообщества, в рамках которой он планирует обсудить «наболевшие вопросы и пути их решения». Принять участие в этом мероприятии Михаил Ведерников пригласил и профильный профсоюз. Анжелика Шундер согласилась.

«Профсоюз для нас — хороший партнер. Главная лакмусовая бумажка в плане обратной связи: правильно мы что-то делаем или нет», - отметил Михаил Ведерников.

Глава региона регулярно проводит подобные консультации в рамках системы социального партнерства, которое реализуется в Псковской области. Ранее Михаил Ведерников встретился с председателем профсоюза образования Натальей Горбачевой.

 

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