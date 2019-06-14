Из-за ДТП на мосту в Пскове в пробке стоят Рижский проспект и прилегающие улицы

17:51, 14 июня 2019, ПАИ

В Пскове в эти минуты в плотной пробке встал Рижский проспект и прилегающие к нему улицы. Причиной стала авария на Ольгинском мосту, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано на съезде с моста в сторону площади Ленина около 16.30. В аварии пострадал мотоциклист.

Транспортное средство до сих пор находится на проезжей части, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали случившегося.

Пробки образовались в сторону центра. Стоят автомобили на Рижском проспекте, улице Максима Горького, выезде с Петровской.