Десять короткометражных фильмов покажут на фестивале «Западные ворота» в Пскове

18:20, 14 июня 2019, ПАИ

Опубликована программа секции «Короткий метр» первого Псковского международного кинофестиваля «Западные ворота», который пройдет в Пскове с 27 по 30 июня. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в секцию кинофестиваля вошли 10 лент молодых режиссеров.

«Огонь» (2018)

Режиссер: Мария Шульгина

В ролях: Степан Девонин, Дарья Румянцева

Полицейские патрульно-постовой службы, он и она, на дежурстве. Ничто не предвещает беды, но именно во время этого дежурства она узнает, что он ей изменил. Это открытие становится роковым, ведь у женщины в руках оружие.

«Терпимость» (2017)

Режиссер: Антон Сухарев

В ролях: Михаил Комиссаров, Михаил Тараканов

Два молодых человека снимают квартиру. По странному стечению обстоятельств один из них - веган, увлекающийся эзотерикой, второй любит пиво с шавермой и играет на гитаре в группе. Более разных по своему мировоззрению соседей трудно представить, поэтому неудивительно, что между ними начинается конфликт, перерастающий в настоящую войну.

«Однажды в Гринтауне» (2017)

Режиссер: Игорь Маслобойников

В ролях: Глафира Козулина, Петр Харченко, Кира Кауфман, Вика Шагаева

В городок Гринтаун приезжает молодая учительница — Энн Тейлор. Один из учеников — Боб Сполдинг влюбляется в нее. Внимание Боба и его тактичность покоряют учительницу. Но вскоре она понимает, что начинает испытывать к Бобу не позволительные для учительницы чувства и решительно обрывает отношения. Боб уезжает из городка и возвращается обратно спустя шестнадцать лет. Время прошло, но Боб остается верен однажды сделанному выбору.

«Медвежье свидание» (2019)

Режиссер: Юлия Шувчинская

В ролях: Salla Lintonen, Guillaume Bursztyn

Романтическое роуд-муви о паре, встретившейся в первый раз в офф-лайн мире. Страхи из прошлого сталкиваются с желанием доверять, вызывая диссонанс чувств Вееры, пока Максимилиан везет их к морю.

«Самый лучший сотрудник» (2017)

Режиссер: Николай Котяш

В ролях: Александра Байраковская, Юрий Гальцев, Анастасия Мельникова, Евгения Игумнова, Вера Карпова, Сергей Уманов, Александра Никитина, Наталья Агафонова

Устроившись на работу, Лена изо всех сил стремится стать идеальной сотрудницей в новом коллективе, но ей мешает Марина - ее предшественница, которую все ставят Лене в пример. Лена никогда не видела Марину, но начинает с ней соперничать, и эта борьба за любовь начальства и коллег доводит Лену до грани сумасшествия.

«Дедство»

Режиссер: Нелли Мурсалимова

В ролях: Иван Краско, Лев Мурзенко, Анна Петросян, Ольга КирсановаМиропольская, Ирина Цветкова

Антон (Л.Мурзенко) и его сестра Ася (А.Петросян) узнают, что их нелюбимый дедушка (И.Краско) неизлечимо болен.

«Папина дочка» (2019)

Режиссер: Евгений Чубаров.

В ролях: Александра Липко, Иван Чуйков, Сергей Петров, Петр Корнеев.

Кате исполнилось 3 годика, и её папа ушёл из семьи и попал в криминальную среду. Для дочки он стал бледной тенью и воскресным папой, но когда она выросла, отец решил заняться её воспитанием серьезно. Правда, с учетом своей профессиональной деформации.

«Охотник за каблуками» (2018)

Режиссер: Валентина Коровникова

В ролях: Владимир Бойков, Александра Мамкаева, Андрей Носков, Клавдия Белова

Молодой неуверенный в себе композитор погряз в творческих и семейных проблемах, из-за которых от него уходит девушка. Звук ее удаляющихся шагов неожиданно вдохновляет героя на новую мелодию. Музыкант начинает охоту за стуком женских каблуков.

«Худрук» (2018)

Режиссер: Илья Ермолов

В ролях: Илья Ермолов, Мари Ворожи, Наталья Фролова

История обычного дня в обычном театре. Под руководством худрука идет репетиция спектакля «Укрощение строптивой», которая принимает неожиданный поворот.

«Дом охотника» (2016)

Режиссер: Андрей Егоров

В ролях: Сергей Козырев, Андрей Смирнов, Андрей Тенетко

Охотник, потерявший 6 лет назад свою супругу, живет вдали от цивилизации. Единственный его компаньон – собака Марта. Но все меняется, когда охотник, обнаружив пропажу Марты, отправляется на поиски.

Первый Псковский международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет одновременно с 39-ми международными Ганзейскими днями Нового времени.

Площадками фестиваля станут: Большой концертный зал Псковской областной филармонии, проектный офис «Команды 2018» и кинотеатр «Смена». Документальная картина «Ганза. Путь навстречу» режиссера Виктора Носкина откроет киносмотр.

Кинофестиваль будет состоять из пяти секций: конкурсная программа «СинеГанза», программа короткого метра, «Ленфильм-клуб», «Псков на экране» и «Любимцы публики».