Власти Пскова должны предоставить губернатору список проблемных в плане уборки дорог

18:53, 14 июня 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил главе администрации Пскова Александру Братчикову до 16 июня предоставить список проблемных для уборки дорог в городе. Такое поручение глава региона дал 14 июня на совещании по ремонту дорог, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников поинтересовался у сити-менеджера, как происходит уборка дорожной сети Пскова. Александр Братчиков отметил, что город убирается. Однако, глава региона подчеркнул, что скоро в Пскове пройдут Ганзейские дни и город будет «отрекламирован» на весь мир. В связи с этим он поручил главе администрации Пскова до конца недели предоставить список проблемных для уборки дорог.

«Соберите всех и объясните и подрядчикам в том числе, что нормального разговора больше не будет. Почему я переживаю за этот город, а всем наплевать?» - сказал губернатор. Глава региона также отметил, что если местные компании не хотят нормально убирать свой город, то для выполнения этой работы будут найдены фирмы из других регионов, которые готовы убирать качественно и в срок.