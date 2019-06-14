Лучших полицейских в автомобильном многоборье определили в Псковской области

22:04, 14 июня 2019, ПАИ

Объединенные команды аппарата УМВД России по Псковской области и территориальных ОМВД России на районном уровне состязались в мастерстве вождения и стрельбе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

В турнире участвовали 13 объединенных команд аппарата УМВД и 17 команд из территориальных ОМВД России на районном уровне, которые показали себя в профессиональном и скоростном маневрировании на автомобиле, сдали экзамен на знание Правил дорожного движения и участвовали в забеге со стрельбой. Дистанция бега со стрельбой из пистолета составила 1500 метров с двумя огневыми рубежами.

Первые три места в командном зачете заняли команда №2 из УМВД, команда Управления по работе с личным составом УМВД – Центра профессиональной подготовки УМВД и представители отдельной специализированной роты ДПС.

Победитель поедет на Чемпионат МВД России по служебному многоборью, который пройдет в июле в Казани, добавили в пресс-службе.