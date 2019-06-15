Сотрудники Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» присоединились к сдаче норм ГТО

10:30, 15 июня 2019, ПАИ

Более сорока сотрудников Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» в возрасте от 18 лет до 61 года приняли участие в лично-командном первенстве по сдаче нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Соревнования состояли из восьми тестов: наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, рывок гири 16 кг (мужчины), стрельба из положения сидя, бег на 60 м, 2 и 3 км.

В результате 26 энергетиков успешно сдали нормативы и рассчитывают на получение бронзовых, серебряных и золотых знаков отличия ГТО.

В состав жюри вошли представители Центра тестирования ВФСК «ГТО», Администрации Дедовичского района и Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2».

«В нашей компании большое внимание уделяется физическому развитию сотрудников, – комментирует Владимир Станкевич, заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «ОГК-2» – Псковская ГРЭС. Занятия спортом укрепляют здоровье, повышают стрессоустойчивость, дисциплинируют. На электростанции уже есть сотрудники, отмеченные золотыми знаками ГТО и, уверен, с каждым годом их число будет увеличиваться».

Псковская ГРЭС – тепловая электростанция, входящая в Объединённую энергетическую систему Северо-Запада, одна из 12 электростанций, входящих в состав ПАО «ОГК-2». В составе основного оборудования станции 2 энергоблока. Установленная электрическая мощность Псковской ГРЭС 440 МВт, установленная тепловая мощность – 91 Гкал/ч.

ПАО «ОГК-2» – ведущая компания тепловой генерации в составе 12 электростанции суммарной установленной мощностью 18,958 ГВт.

В состав Компании входят: Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Адлерская ТЭС, Грозненская ТЭС.

Контролирующим акционером компании является ООО «Газпром энергохолдинг» (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).