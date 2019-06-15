Назван самый солнечный город России
Самыми солнечными городами России являются Улан-Удэ и Хабаровск, сообщается в официальной группе «ВКонтакте» Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В столице Бурятии среднегодовые показатели солнечного света составляют 2797 часов, в Хабаровске - 2449.
А, например, самым ветреным местом в России признан мыс Тайгонос в Магаданской области. Порывы ветра здесь могут достигать 58 метров в секунду или 208 километров в час. Такие показатели соответствуют ураганному ветру.