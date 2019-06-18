Где в Пскове вкусно поесть и отдохнуть: Кафе и рестораны с летними террасами

18:28, 18 июня 2019, ПАИ

Летом хочется как можно больше времени проводить на свежем воздухе, поэтому многие кафе и рестораны Пскова с наступлением тепла обустраивают открытые веранды. Они популярны не только у горожан, но и у туристов, так как позволяют полюбоваться прекрасными видами древнего города. Псковское агентство информации подготовило ТОП-8 псковских кафе и ресторанов с летними террасами, которые работают в сезон-2019.

Если у вас еще возникает вопрос, так где же в Пскове вкусно поесть, отдохнуть и даже послушать хорошую музыку, то смело ищите ответ в этом материале.

Ресторан «Покровский»

Летняя терраса ресторана «Покровский» - это уникальная площадка в тени старых крепостных стен с видом на Покровскую башню. Терраса расположена во внутреннем дворе отеля «Покровский», благодаря чему гости могут насладиться тишиной в центре города. Посетителям предлагается посидеть в шатре, где есть мягкие диваны и удобные столы, или же за открытыми столиками, принять солнечные ванны, лежа на софе или в удобных креслах.



Фото: Ресторан «Покровский»



Фото: Ресторан «Покровский»



Фото: Ресторан «Покровский»



Фото: Ресторан «Покровский»



Фото: Ресторан «Покровский»



Фото: Ресторан «Покровский»



Фото: Ресторан «Покровский»



Фото: Ресторан «Покровский»



Фото: Ресторан «Покровский»



Фото: Ресторан «Покровский»



Фото: Ресторан «Покровский»





















Один из главных плюсов террасы ресторана - расположение. Она скрыта от чужих глаз и шума улиц, с веранды открывается изумительный вид на величественную Покровскую башню, стены Окольного города. Вокруг много зелени. Для гостей ресторана - бесплатная просторная парковочная зона.

В наличии - 5 отдельно стоящих шатров и столики. Гости могут уединенно наслаждаться отдыхом в шатре, чувствуя себя словно на собственной террасе. Также для расслабляющего отдыха подойдут вращающиеся ротанговые кресла, удобная софа, расположенная на зеленом газоне.

Для маленьких посетителей открыта площадка с безопасным покрытием и интересными снарядами для детей разных возрастов.

Гостям предлагаются блюда на мангале и летнее меню, которое наполнено сочными яркими вкусами тёплой поры. Подают блюда преимущественно европейской кухни, здесь обширная коктейльная карта. По мнению гостей, «Покровский» - лучший рыбный ресторан в городе. А для любителей мяса тут есть разнообразное меню с блюдами из свинины, говядины, телятины, дичи, баранины, утки, индейки и курицы.

В выходные дни на террасе звучит живая музыка, а в июле и августе проходят концерты симфонического оркестра под открытым небом.

С меню можно ознакомиться на сайте заведения, а живую историю ресторана и террасы можно увидеть в Instagram.

Забронировать столик: 8(8112) 500-001.

Кафе «Фрегат»

Еще одно кафе с летней террасой, расположенное в центре города, - «Фрегат». Веранда с видом на Мирожский монастырь и реку Великую станет лучшим местом для перекуса на свежем воздухе, особенно в теплый денек. В летние месяцы в заведении предлагают специальное меню, которое прекрасно освежает в жаркую погоду. Блюда здесь готовят быстро, и ожидание не займет много времени.

В заведении есть три зала, и в каждом вы найдёте то, что будет вам по душе. Если вы мечтаете устроить собственный сольный вечер, то приходите именно сюда. Расслабляющая атмосфера веселья караоке-бара позволит вам повстречаться с новыми людьми. Продолжить вечер можно будет в бильярдной зоне.

Всех гостей ждут по адресу: Псков, ул. Воеводы Шуйского, 9.

График работы: вт-чт 12:00-23:00, пт-сб 12:00-0:00, вс 12:00-23:00. Пн-выходной.

Телефон: 8(953)230-88-55.

Ресторан «Шведская горка»

Впечатляют размеры террасы ресторана «Шведская горка» на Леона Поземского, 70. Здесь могут поместиться порядка 100 человек, поэтому заведение идеально подходит для масштабного торжества на свежем воздухе. Что может быть лучше свадьбы или юбилея на живописной террасе с обилием цветов и зелени?

Изюминка «Шведской горки» - оригинальный фонтан. Журчание воды создает незабываемую романтичную атмосферу и сделает вечер просто чудесным. По выходным с 20:00 в «Шведской горке» можно насладиться живой музыкой.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова

















В этом ресторане стоит попробовать хороший шашлык. По мнению посетителей, местные повара готовят мясо лучше всех в Пскове, а персонал отличается гостеприимством и дружелюбием. Шашлык приготовят на уличном мангале, пока он готовится, вы будете любоваться отличными видами на Псковский кремль.

Кухня здесь европейская и кавказская. В числе других преимуществ - VIP-зал, танцпол до 280 мест. Для семей, пришедших отдохнуть с малышами, организован детский уголок, батут и горка.

Заказать столик в «Шведской горке» можно по телефону: 8(8112) 72-72-42. Страница заведения в соцсети «Вконтакте» - https://vk.com/id201012999.

Ресторан «Калейдоскоп»

Окунуться в атмосферу вкусной еды и прохладных напитков предлагает «Калейдоскоп». В этом ресторане можно сытно перекусить как одному, так и в компании друзей или семьи.

Недавно открылась новая летняя терраса, и теперь есть возможность поужинать на открытом воздухе. Блюда здесь предлагают по привлекательным ценам. Посетителям рекомендуют оценить русскую кухню. В «Калейдоскопе» готовят изумительные салаты, судака и стейки. Многие гости ценят это место за изысканное меню, душевную атмосферу и восхитительный интерьер.

В июне, июле и августе гостям предлагают летнее меню, мангальное. По выходным в ресторане звучит живая музыка.

Летняя веранда ресторана «Калейдоскоп» подойдет для отдыха всей семьей, рядом есть детская площадка. В этом заведении можно заказать веселый детский праздник с профессиональными аниматорами или отпраздновать любое другое торжественное мероприятие – свадьбу, корпоратив, юбилей.

Ресторан «Калейдоскоп» - это место, где можно всегда приятно и со вкусом провести время.

Всех гостей ждут по адресу: Сиреневый бульвар, 1а. Заведение работает ежедневно с 12:00 до 1:00.

Телефон: 8(8112) 537020.

Группа в социальной сети «ВКонтакте» - https://instagram.com/kaleidoscope_group, Instagram - https://vk.com/kaleidoscope_group.

РестоБар «Мажор»

Есть на Запсковье еще одно оригинальное заведение с летней террасой. Расположенный на улице Первомайской, 28 РестоБар «Мажор», без сомнения, стоит того, чтобы его посетили! Летняя веранда заведения, определенно, заслуживает особого внимания – она будто создана для расслабленных встреч с друзьями, неторопливых обедов с коллегами по бизнесу, уютных семейных вечеров или бранчей и романтических свиданий для влюбленных.

В атмосфере уюта и гармонии всех гостей ждут мясные и рыбные блюда с ярким буйством вкуса, приготовленные в печи Josper, разнообразие оригинальных «твистов» на классические коктейли, напитки из разных стран. Также РестоБар славится отменным кофе.



Фото: РестоБар «Мажор»



Фото: РестоБар «Мажор»



Фото: РестоБар «Мажор»



Фото: РестоБар «Мажор»



Фото: РестоБар «Мажор»



Фото: РестоБар «Мажор»



Фото: РестоБар «Мажор»



Фото: РестоБар «Мажор»



Фото: РестоБар «Мажор»



Фото: РестоБар «Мажор»



















И это еще не все! Вас ждет профессиональное и тактичное обслуживание дружелюбного персонала РестоБара «Мажор». На веранде каждую пятницу и субботу вы услышите волшебное исполнение живой музыки от различных вокалистов, с понедельника по пятницу подают разнообразный и вкусный бизнес-ланч, а в ненастную погоду всегда будут рады предоставить теплые пледы.

Бронирование по телефону: 8 (8112) 220110.

Very Well Cafe

На Завеличье тоже есть пара замечательных кафе с открытыми верандами. К примеру, в Very Well Cafe на Юбилейной, 47 можно не только вкусно поесть и отдохнуть, но и устроить встречу с подругами, отметить семейный праздник, провести корпоратив на удобной летней террасе под навесом на 30 мест

Это место, куда можно смело приводить детей и не бояться, что они заскучают. Деловые люди найдут здесь отличные бизнес-ланчи, романтики смогут подарить второй половинке чудесный ужин. А ещё Very Well Cafe — это территория хорошей живой музыки и ярких танцев.



Фото: Very Well Cafe Pskov



Фото: Very Well Cafe Pskov



Фото: Very Well Cafe Pskov



Фото: Very Well Cafe Pskov



Фото: Very Well Cafe Pskov



Фото: Very Well Cafe Pskov



Фото: Very Well Cafe Pskov



Фото: Very Well Cafe Pskov



Фото: Very Well Cafe Pskov



Фото: Very Well Cafe Pskov



Фото: Very Well Cafe Pskov



Фото: Very Well Cafe Pskov



Фото: Very Well Cafe Pskov



Фото: Very Well Cafe Pskov



Фото: Very Well Cafe Pskov



Фото: Very Well Cafe Pskov



Фото: Very Well Cafe Pskov



Фото: Very Well Cafe Pskov



Фото: Very Well Cafe Pskov



Фото: Very Well Cafe Pskov



Фото: Very Well Cafe Pskov



Фото: Very Well Cafe Pskov



Фото: Very Well Cafe Pskov



Фото: Very Well Cafe Pskov



Фото: Very Well Cafe Pskov



Фото: Very Well Cafe Pskov



















































По понедельникам и четвергам в Very Well Cafe действует скидка 20% на весь счёт для женских компаний. Это отличный повод собраться с подругами и отлично отдохнуть.

Каждое воскресенье с 13:00 до 15:00 детей ждут весёлые аниматоры в костюмах любимых персонажей, гостям предложат конкурсы, игры, аквагрим, воздушные шары.

Каждую пятницу и субботу с 20:00 до 22:00 здесь проходят вечера живой музыки: для гостей заведения играют Иван Федоров в дуэте с вокалисткой Екатериной Руч, группа ДОК-М или другие талантливые исполнители. С 22:00 до 01:00 гости могут потанцевать.

Еще один приятный бонус - именинникам дарят тортик «Наполеон», если они празднуют день рождения в Very Well Cafe.

Большие порции по честным ценам, уют, чистота и внимательное обслуживание — главное, за что гости так любят Very Well Cafe.

Время работы: пн-чт 11:00 — 0:00; пт 11:00 — 1:00, сб 12:00 — 1:00, вс 12:00 — 0:00

Телефон: 8(8112)20-11-95.

Страницы кафе в социальных сетях: Facebook - https://www.facebook.com/PskovVeryWellCafe, «ВКонтакте» - https://vk.com/verywellcafepskov, Instagram - https://www.instagram.com/_very_well_cafe_pskov.

Стритфуд KOSTI

На улице Юбилейной, 68/1 (стоянка комплекса «ПИК60») находится заведение KOSTI - это новый формат стритфуда в городе Пскове: сочные бургеры и качественные стейки с уникальной технологией приготовления. Интрига заведения не столько вокруг мяса, сколько вокруг способов приготовления: его жарят, коптят, томят, запекают и совмещают несколько способов обработки.



Фото: KOSTI



Фото: KOSTI



Фото: KOSTI



Фото: KOSTI



Фото: KOSTI



Фото: KOSTI



Фото: KOSTI



Фото: KOSTI



Фото: KOSTI



Фото: KOSTI



Фото: KOSTI



Фото: KOSTI



Фото: KOSTI



Фото: KOSTI



Фото: KOSTI



Фото: KOSTI



Фото: KOSTI



Фото: KOSTI



Фото: KOSTI



Фото: KOSTI







































В собственной коптильне работает в тандеме огненная парочка: керамический гриль и единственный в городе смокер. Керамический гриль - парень горячий и быстрый. Он придаёт блюдам уникальный вкус, сохраняя пользу. Девиз смокера - медленно и вкусно. Мясо в нем томится ночами: приготовленное таким образом, оно остается максимально сочным и нежным. Топят этих товарищей исключительно дровами из ольхи, отсюда полная палитра вкусов еды с огня.

На уютной и яркой летней веранде можно отведать любимые блюда, утолить жажду прохладными напитками и несомненно провести время с удовольствием. Здесь есть всё для приятных встреч с друзьями, сытных обедов, семейных ужинов и важных для вас событий.

Кстати, теперь в KOSTI есть доставка, заказ можно сделать по телефону: 8(960)2256060.

На огонёк вас ждут ежедневно с 12 часов до полуночи. Здесь каждый найдёт свой идеальный кусочек мяса!

Телефон: 8(960) 225-60-60. Более подробную информацию о кафе можно найти в группах в «ВКонтакте» и Instagram.

Кафе «Моглино»

А если вы устали от шума города и хотите единения с природой, отправляйтесь в кафе «Моглино» вблизи Пскова. Там есть не только большая летняя терраса с фонтаном и водопадом, но и настоящая русская банька. К услугам гостей – парилка, душевая, бассейн с подогревом и зал с большим банкетным столом вместимостью до 15-18 человек.

После бани вы сможете отдохнуть на открытой веранде с камином вместимостью до 70 человек и полюбоваться фонтаном. Для небольших компаний имеются две маленькие беседки вместимостью до 8 человек, а для семей с детьми - площадка с отдельной террасой для прогулки с малышами и проведения детских праздников.



Фото: Кафе «Моглино»



Фото: Кафе «Моглино»



Фото: Кафе «Моглино»



Фото: Кафе «Моглино»



Фото: Кафе «Моглино»



Фото: Кафе «Моглино»



Фото: Кафе «Моглино»



Фото: Кафе «Моглино»



Фото: Кафе «Моглино»



Фото: Кафе «Моглино»



Фото: Кафе «Моглино»



Фото: Кафе «Моглино»



Фото: Кафе «Моглино»



Фото: Кафе «Моглино»



Фото: Кафе «Моглино»



Фото: Кафе «Моглино»



Фото: Кафе «Моглино»



Фото: Кафе «Моглино»



Фото: Кафе «Моглино»



Фото: Кафе «Моглино»



Фото: Кафе «Моглино»



Фото: Кафе «Моглино»



Фото: Кафе «Моглино»



Фото: Кафе «Моглино»















































На летних площадках «Моглино» можно пожарить мясо на мангале или заказать вкуснейшие блюда русской кухни. Кстати, посетителям бани предлагают скидку на все меню в размере 20%, поэтому спрос большой и ее стоит бронировать заранее.

Кафе «Моглино» работает с 9:00 до 0:00 ежедневно. Телефон для связи: 8(8112) 670-500.

Адрес: деревня Моглино, 18, Псков.