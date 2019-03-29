Преимущества триммеров «Штиль»

15:27, 17 июня 2019, ПАИ

Одно из преимуществ проживания в загородном доме – наличие собственного участка. На нем можно разбить грядки или сад, организовать комфортную зону отдыха на свежем воздухе, построить баню. Вариантов благоустройства территории много. Но чтобы участок смотрелся красиво, необходимо регулярно за ним ухаживать: косить газон, подрезать деревья и кустарники, скашивать сухостой и траву. Удобное устройство, с помощью которого можно быстро выполнять все эти работы, - триммер. В продаже представлен большой выбор оборудования разных торговых марок, но все большую популярность набирают https://sadteh24.ru/stihl/category/benzinovye-motokosy-i-kustorezy-stihl/. Эта техника показала себя на практике с лучшей стороны.

Высокая конкурентоспособность продукции представленного бренда обусловлена ее многочисленными преимуществами:

безупречное качество сборки;

эргономичная конструкция, тщательно продуманная до мелочей;

надежность;

удобство и безопасность в использовании;

долгий срок службы;

незначительный расход топлива;

неприхотливость в уходе.

Триммеры «Штиль» часто используются коммунальными службами, владельцами частных домов и дач. Выносливость и универсальность делает эти приборы просто незаменимыми при уходе за участком. С их помощью можно быстро и качественно выполнить трудоемкую работу. Оборудование достаточно легко обслуживать и ремонтировать. Широкий модельный ряд, который предлагает производитель, позволяет подобрать устройство для участков со сложным рельефом. Вы сможете не только ухаживать за лужайками перед домом, но и за заросшими склонами, обширными парковыми зонами. Использовать триммеры «Штиль» можно в регионах с разными климатическими условиями.

Как правильно выбрать триммер?

Триммеры «Штиль» представлены как бензиновыми, так и электрическими моделями. Устройства, работающие на бензине, пользуются наибольшей популярностью. Они отличаются мобильностью. Использовать такие триммеры можно за городом, где нет возможности подключения к электрической сети. Вы не привязаны к одному месту. Электрические триммеры удобно использовать, если нужно обкосить траву возле дома.

При выборе устройств нужно учитывать, для выполнения каких работ они будут использоваться:

покос травы вокруг дома;

уход за участками среднего размера;

покос травы на участках больших размеров;

помощь в работе дорожных служб.

По материалам сайта https://sadteh24.ru.