29 килограммов рыбы изъяты у псковских браконьеров за прошлую неделю

09:23, 18 июня 2019, ПАИ

С 10 по 16 июня госинспекторы рыбоохраны в Псковской области изъяли у браконьеров 29 килограммов водных биоресурсов и 17 незаконных орудий лова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего на территории региона было выявлено 31 административное правонарушение, в результате наложены штрафы на 51 тысячу рублей. Взыскать удалось 10 тысяч рублей.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 223 административных правонарушения и оштрафовали нарушителей на 601 тысячу 600 рублей.