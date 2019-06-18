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Общество

Начался ПАИ-live по Ганзейским дня в Пскове (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

Началась видеотрансляция из редакции ПАИ, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал информационный представитель администрации Пскова по 39-м Международным ганзейским дням Артем Татаренко.

С 27 по 30 июня Псков принимает 39-е Международные ганзейские дни Нового времени. В регион приедут около двух тысяч гостей из России и Евросоюза, в торжественном шествии по центру Пскова пройдут представители 88 городов-участников Ганзы. Во время масштабного фестиваля они представят свои культуру, искусство, историю и кухню. Все праздничные дни по всему центру Пскова будут действовать сценические площадки, Ганзейский рынок,в городе пройдут множество концертов, откроются выставки, фестивали исторической реконструкции, кинофестиваль и многое другое.

В прямом эфире Артем Татаренко расскажет о последних новостях по подготовке Ганзейских дней, прокомментирует программу праздника, объяснит особенности передвижения по центру Пскова на время фестиваля.

Свои вопросы одному из организаторов Ганзейских дней можно оставить на странице ПАИ-live.

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