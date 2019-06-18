Какими будут цены на Ганзейских днях: ПАИ-live с Артемом Татаренко
18 июня гостем проекта ПАИ-live стал информационный представитель администрации Пскова по 39-м Международным ганзейским дням Артем Татаренко. В прямом эфире он назвал количество гостей, которых примет Псков с 27 по 30 июня, объяснил, как будет организована торговля алкоголем на территории праздника, рассказал о ценах на Ганзейском рынке, выбрал «обязательные для посещения» пункты праздничной программы, разъяснил, как будет работать полиция в местах прохода на праздник и от использования каких предметов на территории фестиваля лучше отказаться.