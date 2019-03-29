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Остудиться знойным летом приглашает псковичей ресторан «Инжир»

Ресторан «Инжир» в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» приглашает псковичей и гостей города попробовать летнее меню, сообщили Псковскому агентству информации в ТРК.

«Лето в этом году жаркое, и зачастую требует вкусного и прохладного продолжения!» – рассказали в «Акваполисе». В меню представлены холодные супы, среди которых том-ям, дзадзики, а также традиционные окрошка и холодный борщ. Кроме этого, имеются горячие блюда – сибас или запеченные лисички. Остудиться помогут лимонад с имбирной мятой, облепиховый лимонад и другие напитки. На десерт летнее меню предлагает карамельный фондан.

«Ресторан «Инжир» этим летом – идеальное место для прохладного отдыха!» – добавили в ТРК.

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