Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО «Псковское возрождение»
Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО «Псковское возрождение» на выборах: высшего должностного лица Санкт-Петербурга - губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года; депутатов Московской городской Думы седьмого созыва 8 сентября 2019 года; депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Новгородскому одномандатному избирательному округу № 134 8 сентября 2019 года.
Общество с ограниченной ответственностью - фирма «Псковское возрождение» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах: высшего должностного лица Санкт-Петербурга - губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года; депутатов Московской городской Думы седьмого созыва 8 сентября 2019 года; депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Новгородскому одномандатному избирательному округу № 134 8 сентября 2019 года.
1. Газета (с готового оригинал-макета), количество полос: 8А3, красочность: 4+4, бумага газетная.
|
Тираж
|
100000 экз.
|
200000 экз.
|
300000 экз.
|
Цена за экз.
|
1.85р
|
1.80р
|
1.78р
2. Евробуклет (с готового оригинал-макета), бумага мелованная 130 г/м, красочность: 4+4
|
Тираж
|
10000 экз
|
20000 экз
|
50000 экз
|
Цена за экз.
|
2.3 р
|
2.05 р
|
1.95 р
3. Плакат, формат А3 (с готового оригинал-макета), бумага мелованная 130 г/м, красочность: 4+0
|
Тираж
|
10000 экз
|
20000 экз
|
50000 экз
|
Цена за экз.
|
3.40 р
|
2.70 р
|
2.40 р
4. Листовка, формат А5 (с готового оригинал-макета), бумага мелованная 130 г/м, красочность: 4+4
|
Тираж
|
20000 экз
|
40000 экз
|
50000 экз
|
100000 экз
|
Цена за экз.
|
1.20 р
|
1.15 р
|
1.34 р
|
1.05р
5. Листовка, формат А4 (с готового оригинал-макета), бумага мелованная 130 г/м, красочность: 4+4
|
Тираж
|
10000 экз
|
20000 экз
|
50000 экз
|
Цена за экз.
|
2.30 р
|
2.05 р
|
1.95 р
6. Листовка, формат А5, бумага самоклейка, красочность: 4+4
|
Тираж
|
10000 экз
|
20000 экз
|
50000 экз
|
Цена за экз.
|
4.80 р
|
3.70 р
|
2.84 р
7. Листовка, формат А4, бумага самоклейка, красочность: 4+4
|
Тираж
|
10000 экз
|
20000 экз
|
50000 экз
|
Цена за экз.
|
7.30 р
|
5.90 р
|
4.90 р
НДС не облагается, стоимость указана за 1 экземпляр продукции. Возможно изменение стоимости в пределах 10% в зависимости от срочности изготовления и используемых материалов.
Наши реквизиты:
|
Полное
Наименование
|
Общество с ограниченной ответственностью – фирма «Псковское возрождение»
|
Сокращенное
наименование
|
ООО – фирма «Псковское возрождение»
|
Юридический адрес
|
180000, Россия, Псковская область, г. Псков, ул. Гоголя, д. 6
|
Почтовый адрес
|
180000, Россия, Псковская область, г. Псков, ул. Гоголя, д. 6
|
Фактический адрес
|
180007, Россия, Псковская область, г. Псков, ул. М.Горького, д. 1
|
Телефон
|
+7(909)-575-02-31 – телефон
|
ИНН/КПП
|
6027024264/ 602701001
|
ОГРН
|
1026000963977
|
Расчётный счет
|
40702810651010100446
|
Корреспондентский счет
|
30101810300000000602
|
БИК банка
|
045805602
|
Банк
|
Псковское Отделение №8630 ПАО Сбербанк; г. Псков, ул. Октябрьский проспект, 23/25
|
Классификаторы в статистическом регистре
|
ОКПО 12068405;
ОКТМО 58701000;
ОКОГУ 49013;
ОКФС 16;
ОКОПФ 65;
ОКВЭД 58.13
|
Директор
|
Левенков Павел Владимирович.
Действует на основании Устава
|
E-mail:
|
pawellev@gmail.com