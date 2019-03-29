Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО «Псковское возрождение»

17:41, 19 июня 2019, ПАИ

Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО «Псковское возрождение» на выборах: высшего должностного лица Санкт-Петербурга - губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года; депутатов Московской городской Думы седьмого созыва 8 сентября 2019 года; депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Новгородскому одномандатному избирательному округу № 134 8 сентября 2019 года.

Общество с ограниченной ответственностью - фирма «Псковское возрождение» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах: высшего должностного лица Санкт-Петербурга - губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года; депутатов Московской городской Думы седьмого созыва 8 сентября 2019 года; депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Новгородскому одномандатному избирательному округу № 134 8 сентября 2019 года.

1. Газета (с готового оригинал-макета), количество полос: 8А3, красочность: 4+4, бумага газетная.

Тираж 100000 экз. 200000 экз. 300000 экз. Цена за экз. 1.85р 1.80р 1.78р

2. Евробуклет (с готового оригинал-макета), бумага мелованная 130 г/м, красочность: 4+4

Тираж 10000 экз 20000 экз 50000 экз Цена за экз. 2.3 р 2.05 р 1.95 р

3. Плакат, формат А3 (с готового оригинал-макета), бумага мелованная 130 г/м, красочность: 4+0

Тираж 10000 экз 20000 экз 50000 экз Цена за экз. 3.40 р 2.70 р 2.40 р

4. Листовка, формат А5 (с готового оригинал-макета), бумага мелованная 130 г/м, красочность: 4+4

Тираж 20000 экз 40000 экз 50000 экз 100000 экз Цена за экз. 1.20 р 1.15 р 1.34 р 1.05р

5. Листовка, формат А4 (с готового оригинал-макета), бумага мелованная 130 г/м, красочность: 4+4

Тираж 10000 экз 20000 экз 50000 экз Цена за экз. 2.30 р 2.05 р 1.95 р

6. Листовка, формат А5, бумага самоклейка, красочность: 4+4

Тираж 10000 экз 20000 экз 50000 экз Цена за экз. 4.80 р 3.70 р 2.84 р

7. Листовка, формат А4, бумага самоклейка, красочность: 4+4

Тираж 10000 экз 20000 экз 50000 экз Цена за экз. 7.30 р 5.90 р 4.90 р

НДС не облагается, стоимость указана за 1 экземпляр продукции. Возможно изменение стоимости в пределах 10% в зависимости от срочности изготовления и используемых материалов.

Наши реквизиты:

Полное Наименование Общество с ограниченной ответственностью – фирма «Псковское возрождение» Сокращенное наименование ООО – фирма «Псковское возрождение» Юридический адрес 180000, Россия, Псковская область, г. Псков, ул. Гоголя, д. 6 Почтовый адрес 180000, Россия, Псковская область, г. Псков, ул. Гоголя, д. 6 Фактический адрес 180007, Россия, Псковская область, г. Псков, ул. М.Горького, д. 1 Телефон +7(909)-575-02-31 – телефон ИНН/КПП 6027024264/ 602701001 ОГРН 1026000963977 Расчётный счет 40702810651010100446 Корреспондентский счет 30101810300000000602 БИК банка 045805602 Банк Псковское Отделение №8630 ПАО Сбербанк; г. Псков, ул. Октябрьский проспект, 23/25 Классификаторы в статистическом регистре ОКПО 12068405; ОКТМО 58701000; ОКОГУ 49013; ОКФС 16; ОКОПФ 65; ОКВЭД 58.13 Директор Левенков Павел Владимирович. Действует на основании Устава E-mail: pawellev@gmail.com



