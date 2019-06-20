Реестр мест накопления отходов и схему их размещения потребовала создать в Пустошке прокуратура

09:55, 20 июня 2019, ПАИ

Прокуратура Пустошкинского района потребовала создать в Пустошке реестр мест накопления отходов и схему их размещения. Соответствующее исковое заявление надзорное ведомство направило в суд, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

В ходе проверки прокуратура установила, что администрация Пустошки нарушила требования законодательства об обращении с твердыми коммунальными отходами, а именно не создала реестр мест накопления отходов и не определила схему их размещения.

Для предотвращения бездействия администрации Пустошки прокуратура района направила в Опочецкий районный суд исковое заявление с требованием об устранении выявленных нарушений федерального законодательства.