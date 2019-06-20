0
09:37
Около 1,5 млн рублей выплатит псковский инспектор ДПС за получение взятки
22:10
Уголовное дело за задержку зарплаты возбуждено в отношении гендиректора «Псковавиа»
13:20
Фургон с псковскими номерами врезался в КамАЗ в Петербурге
14:00
Сбивший детей на остановке в Опочке водитель отсидит два года
12:06
Журналистка ГТРК «Псков» попала в ДТП в Санкт-Петербурге
09:58
Полицейские задержали подозреваемого в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках
16:01
Следователи рассказали некоторые подробности о стрельбе на детской площадке в Великих Луках
Еще новости
Происшествия

Реестр мест накопления отходов и схему их размещения потребовала создать в Пустошке прокуратура

Прокуратура Пустошкинского района потребовала создать в Пустошке реестр мест накопления отходов и схему их размещения. Соответствующее исковое заявление надзорное ведомство направило в суд, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

В ходе проверки прокуратура установила, что администрация Пустошки нарушила требования законодательства об обращении с твердыми коммунальными отходами, а именно не создала реестр мест накопления отходов и не определила схему их размещения.

Для предотвращения бездействия администрации Пустошки прокуратура района направила в Опочецкий районный суд исковое заявление с требованием об устранении выявленных нарушений федерального законодательства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Ситуация с ТКО в Псковской области
Эксперт: Эксплуатация Порховского полигона находится под постоянным контролем В Пскове убрали мусор у стен Гремячей башни Новая техника для вывоза мусора поступила в Псковскую область В Пскове заработал единый центр обслуживания клиентов компании «Экопром» Берега острова Залита очистили от мусора псковские волонтеры Экотехнопарк в Псковской области введут в эксплуатацию к 2021 году Александр Котов о псковских проблемах с вывозом ТКО: Будут выработаны конкретные рекомендации Крупногабаритные отходы входят в норматив накопления ТКО - Сергей Грахов Сергей Грахов: Разногласий между регоператором по ТКО и ООО «АСПО» в Пскове нет Эксперимент по раздельному сбору мусора начнется в Пскове и Великих Луках до конца 2019 года
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Около 1,5 млн рублей выплатит псковский инспектор ДПС за получение взятки
20 июня 2019
Около 1,5 млн рублей выплатит псковский инспектор ДПС за получение взятки
Уголовное дело за задержку зарплаты возбуждено в отношении гендиректора «Псковавиа»
19 июня 2019
Уголовное дело за задержку зарплаты возбуждено в отношении гендиректора «Псковавиа»
Фургон с псковскими номерами врезался в КамАЗ в Петербурге
19 июня 2019
Фургон с псковскими номерами врезался в КамАЗ в Петербурге
Сбивший детей на остановке в Опочке водитель отсидит два года
18 июня 2019
Сбивший детей на остановке в Опочке водитель отсидит два года
Журналистка ГТРК «Псков» попала в ДТП в Санкт-Петербурге
18 июня 2019
Журналистка ГТРК «Псков» попала в ДТП в Санкт-Петербурге
Полицейские задержали подозреваемого в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках
18 июня 2019
Полицейские задержали подозреваемого в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках
Следователи рассказали некоторые подробности о стрельбе на детской площадке в Великих Луках
17 июня 2019
Следователи рассказали некоторые подробности о стрельбе на детской площадке в Великих Луках
Злоумышленник открыл стрельбу на детской площадке в Великих Луках
17 июня 2019
Злоумышленник открыл стрельбу на детской площадке в Великих Луках

Идет загрузка...