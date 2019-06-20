Стартовала прямая линия с президентом России Владимиром Путиным

12:01, 20 июня 2019, ПАИ

Стартовала прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой он ответит на вопросы россиян. Общение главы государства с гражданами будут транслировать телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «Мир», радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Вести прямую линию с главой государства будут уроженка Пскова, российская телеведущая вечерних новостей на «Первом канале» Елена Винник и её коллега, корреспондент программы «Вести» на канале «Россия 1» Павел Зарубин. По данным колл-центров, уже более миллиона россиян отправили свои вопросы главе государства. Вопросы на «прямую линию» будут приниматься до окончания программы. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира.

Это будет уже 17-ая ежегодная «Прямая линия» со страной. Прямые линии появились еще во время первого президентского срока Владимира Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года. Тогда президенту поступило 400 тысяч вопросов. Несмотря на то, что эфир длился около 2,5 часов, на час больше запланированного времени, ответить удалось всего на 46 вопросов.