0
12:34
Губернатор Псковской области готов выйти на прямую линию с президентом России
12:01
Стартовала прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
20:07
В Псковской области уточнят формулировку места рождения для присвоения статуса «дети войны»
11:56
Активная подготовка к 60-му Кургану Дружбы ведется в Себежском районе
10:43
Владимиру Путину в преддверии прямой линии задали вопросы уже более 1 миллиона человек
16:59
Нинель Салагаева: Главы муниципалитетов должны быть заинтересованы в достижении показателей региональных проектов
09:44
Александр Котов занял 15-е место в майском медиарейтинге глав заксобраний РФ
Еще новости
Политика

Стартовала прямая линия с президентом России Владимиром Путиным

Владимир Путин. Фото пресс-службы президента

Стартовала прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой он ответит на вопросы россиян. Общение главы государства с гражданами будут транслировать телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «Мир», радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Вести прямую линию с главой государства будут уроженка Пскова, российская телеведущая вечерних новостей на «Первом канале» Елена Винник и её коллега, корреспондент программы «Вести» на канале «Россия 1» Павел Зарубин. По данным колл-центров, уже более миллиона россиян отправили свои вопросы главе государства. Вопросы на «прямую линию» будут приниматься до окончания программы. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира.

Это будет уже 17-ая ежегодная «Прямая линия» со страной. Прямые линии появились еще во время первого президентского срока Владимира Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года. Тогда президенту поступило 400 тысяч вопросов. Несмотря на то, что эфир длился около 2,5 часов, на час больше запланированного времени, ответить удалось всего на 46 вопросов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Губернатор Псковской области готов выйти на прямую линию с президентом России
20 июня 2019
Губернатор Псковской области готов выйти на прямую линию с президентом России
Стартовала прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
20 июня 2019
Стартовала прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
В Псковской области уточнят формулировку места рождения для присвоения статуса «дети войны»
19 июня 2019
В Псковской области уточнят формулировку места рождения для присвоения статуса «дети войны»
Активная подготовка к 60-му Кургану Дружбы ведется в Себежском районе
19 июня 2019
Активная подготовка к 60-му Кургану Дружбы ведется в Себежском районе
Владимиру Путину в преддверии прямой линии задали вопросы уже более 1 миллиона человек
19 июня 2019
Владимиру Путину в преддверии прямой линии задали вопросы уже более 1 миллиона человек
Нинель Салагаева: Главы муниципалитетов должны быть заинтересованы в достижении показателей региональных проектов
18 июня 2019
Нинель Салагаева: Главы муниципалитетов должны быть заинтересованы в достижении показателей региональных проектов
Александр Котов занял 15-е место в майском медиарейтинге глав заксобраний РФ
18 июня 2019
Александр Котов занял 15-е место в майском медиарейтинге глав заксобраний РФ
В декабре в Пскове запланировано парламентское собрание Союзного государства России и Белоруссии
17 июня 2019
В декабре в Пскове запланировано парламентское собрание Союзного государства России и Белоруссии

Идет загрузка...