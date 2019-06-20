Президент России назвал цель реализации нацпроектов

13:27, 20 июня 2019, ПАИ

Президент России Владимир Путин назвал главную цель реализации национальных проектов в стране. Прозвучало это в ходе прямой линии с россиянами 20 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы государства, конечная цель нацпроектов — поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной и повысить производительность труда. Он отметил, что на этой базе начнётся подъём уровня жизни россиян и будет обеспечиваться безопасность России на длительную историческую перспективу.

Президент России отметил, что инфляция сейчас пошла на убыль, и доходы понемногу начали расти. «Пока то, на что мы рассчитывали, действительно происходит. Получается, уже сейчас видно, что концепция сработала», - подчеркнул Владимир Путин.