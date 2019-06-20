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Путин заявил о росте зарплат

В России в среднем выросла заработная плата. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами 20 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава государства также отметил, что в стране выросла и инфляция. «Что такое инфляция подросла? Значит, Центробанк увеличил ключевую ставку, значит, чуть-чуть сократилось производство», - сказал Владимир Путин и уточнил, что сейчас уже отмечен рост объемов производства, а инфляция опустилась ниже 5%.

Президент также отметил, что необходимо различать такие понятия, как «реальные доходы населения» и «зарплаты». Кроме того, он попросил жителей России не сердиться на «средние цифры», которые имеются в статистике. Глава государства уточнил, что средние цифры по зарплатам не всегда совпадают с реальностью, но «выражают тенденцию».

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  • «Прямая линия» президента - 2019
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