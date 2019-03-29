«Ганзейский торг» будет работать в Пскове 23 июня
23 июня в Пскове в ТРК «Акваполис» пройдет выставка-ярмарка мастеров «Ганзейский торг» - финальное мероприятие из серии «Ганзейская вечеринка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.
Торг будет работать с 10:00 до 19:00. Псковичи смогут приобрести разнообразные товары, созданные руками псковских мастеров. Для детей будут представлены мягкие игрушки и другие поделки, а для женщин - украшения и приятные мелочи.
Вход на мероприятие - свободный. Начало - в 15:00.