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«Ганзейский торг» будет работать в Пскове 23 июня

23 июня в Пскове в ТРК «Акваполис» пройдет выставка-ярмарка мастеров «Ганзейский торг» - финальное мероприятие из серии «Ганзейская вечеринка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Торг будет работать с 10:00 до 19:00. Псковичи смогут приобрести разнообразные товары, созданные руками псковских мастеров. Для детей будут представлены мягкие игрушки и другие поделки, а для женщин - украшения и приятные мелочи.

Вход на мероприятие - свободный. Начало - в 15:00.

 

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