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Политика

Президент России: Снижение зарплат руководителям приведёт к оттоку квалифицированных кадров

Снижение заработных плат руководителям приведёт к оттоку квалифицированных кадров, лучше двигаться в сторону повышения доходов рядовых работников. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами 20 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Тема выплат заработной платы, размеров оплаты труда поднималась в сотнях обращений граждан. Жители городов и поселков жаловались на низкую зарплату, на задержки выплат. Были и обращения с предложениями о решении такой проблемы, например, снизить оплату руководящему составу.

Глава государства пояснил, что если резко понизить зарплаты руководителей, то они попросту «разбегутся». Поэтому, по его мнению, нужно сконцентрироваться на повышении зарплат сотрудников.

Глава государства отметил, что ему очень бы хотелось, чтобы разница между доходами руководителей крупных компаний и работников не была колоссальной.

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  • «Прямая линия» президента - 2019
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