16:36
Группа компаний «Титан» примет участие в ганзейской выставке и работе форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу»
10:40
Говядина, яйца и овощи подешевели в псковских магазинах за неделю до Ганзы
18:04
Аналитический центр по развитию техпредпринимательства в России может появиться на базе ПсковГУ
11:00
Авиабилеты на рейс «Псков - Москва» вошли в число самых дешёвых
15:25
Михаил Ведерников предложил «Скандинавии» активнее участвовать в конкурсах по строительству соцобъектов в Псковской области
20:38
Елена Полонская о сокращении бюджета Псковской городской Думы: Такие большие затраты на командировки просто не нужны
16:38
Аркадий Мурылёв: Благодаря губернатору удалось значительно облегчить условия для псковского бизнеса
Еще новости
Экономика

Путин: Чистой рыночной экономики в мире нет

Нигде в мире нет чистой рыночной экономики, роль государства растет в период кризиса, а страны со смешанной экономикой развиваются быстрее. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами 20 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Путин отметил, что на Западе государства также участвуют в экономике. По его словам, в западных странах государство участвует в стратегическом планировании в отраслях, поэтому и Россия может и должна использовать такой принцип.

В то же время глава государства подчеркнул, что главное — обеспечение мотивации для работы человека. По его мнению, в какой бы экономической системе люди не работали — в плановой, рыночной или смешанной — должна быть обеспечена мотивация.

Также президент отметил, что на данный момент в высших эшелонах власти нет экономистов из 1990-х годов. По его словам, экономика 90-х годов сегодня просто невозможна в России, так как нет тех условий — нет долгов и гиперинфляции.

Версия для печати
  • Сюжет
  • «Прямая линия» президента - 2019
Сражавшихся против боевиков на Кавказе ополченцев приравняют к ветеранам Контроль за тарифами в ЖКХ наладят в России Псковский губернатор: Проблему нехватки медиков не решить только силами регионов Президент России: Снижение зарплат руководителям приведёт к оттоку квалифицированных кадров Правовую систему создания социальной инфраструктуры выработают в России Путин заявил о росте зарплат Президент России назвал цель реализации нацпроектов Проблемы псковского онкодиспансера озвучили Владимиру Путину в ходе прямой линии Губернатор Псковской области готов выйти на прямую линию с президентом России Стартовала прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Группа компаний «Титан» примет участие в ганзейской выставке и работе форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу»
20 июня 2019
Группа компаний «Титан» примет участие в ганзейской выставке и работе форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу»
Говядина, яйца и овощи подешевели в псковских магазинах за неделю до Ганзы
19 июня 2019
Говядина, яйца и овощи подешевели в псковских магазинах за неделю до Ганзы
Аналитический центр по развитию техпредпринимательства в России может появиться на базе ПсковГУ
18 июня 2019
Аналитический центр по развитию техпредпринимательства в России может появиться на базе ПсковГУ
Авиабилеты на рейс «Псков - Москва» вошли в число самых дешёвых
18 июня 2019
Авиабилеты на рейс «Псков - Москва» вошли в число самых дешёвых
Михаил Ведерников предложил «Скандинавии» активнее участвовать в конкурсах по строительству соцобъектов в Псковской области
17 июня 2019
Михаил Ведерников предложил «Скандинавии» активнее участвовать в конкурсах по строительству соцобъектов в Псковской области
Елена Полонская о сокращении бюджета Псковской городской Думы: Такие большие затраты на командировки просто не нужны
14 июня 2019
Елена Полонская о сокращении бюджета Псковской городской Думы: Такие большие затраты на командировки просто не нужны
Аркадий Мурылёв: Благодаря губернатору удалось значительно облегчить условия для псковского бизнеса
14 июня 2019
Аркадий Мурылёв: Благодаря губернатору удалось значительно облегчить условия для псковского бизнеса
Псковские депутаты предлагают увеличить штрафы за парковку на газонах и незаконную торговлю
14 июня 2019
Псковские депутаты предлагают увеличить штрафы за парковку на газонах и незаконную торговлю

Идет загрузка...