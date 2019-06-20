Путин: Чистой рыночной экономики в мире нет

17:26, 20 июня 2019, ПАИ

Нигде в мире нет чистой рыночной экономики, роль государства растет в период кризиса, а страны со смешанной экономикой развиваются быстрее. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами 20 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Путин отметил, что на Западе государства также участвуют в экономике. По его словам, в западных странах государство участвует в стратегическом планировании в отраслях, поэтому и Россия может и должна использовать такой принцип.

В то же время глава государства подчеркнул, что главное — обеспечение мотивации для работы человека. По его мнению, в какой бы экономической системе люди не работали — в плановой, рыночной или смешанной — должна быть обеспечена мотивация.

Также президент отметил, что на данный момент в высших эшелонах власти нет экономистов из 1990-х годов. По его словам, экономика 90-х годов сегодня просто невозможна в России, так как нет тех условий — нет долгов и гиперинфляции.