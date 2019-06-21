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Общество

Муниципальные объекты в Псковской области подключат к интернету за 400 млн рублей

Фото: Андрей Степанов

На сумму более 400 млн рублей в Псковской области в течение трёх лет подключат к интернету социальные объекты, территориальные отделения правоохранительных органов и здания органов местного самоуправления. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, область вошла в число первых 14 субъектов, в которых «Ростелеком» по результатам конкурсного отбора в рамках национального проекта «Цифровая экономика» проведет мероприятия по подключению к Сети.

В этом году уже подключат 26% социально значимых объектов. Руководитель управления цифрового развития и связи областной администрации Денис Матвеев рассказал, что в первую очередь интернет появится в зданиях органов местного самоуправления и школах. По его словам, в учебные заведения подрядчик проложит оптоволокно, потому что скорость интернета в сельских школах, согласно контракту, должна быть не меньше 50 Мбит/с, а в городских — 100 Мбит/с.

В социальные учреждения региона интернет проведут поадресно согласно соответствующему плану. Затем рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура в Псковской области» сформируют адресную программу по развертыванию беспроводного доступа к сети через мобильных операторов на территории региона.

«Когда в социально значимые объекты проведут интернет, то при помощи региональной программы появится возможность и для подключения жителей населенных пунктов», – добавил Денис Матвеев.

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