Игры и розыгрыш подарков ожидают псковичей 23 июня в Детском парке

12:42, 21 июня 2019, ПАИ

В Пскове 23 июня отметят единой акцией День молодежи и День борьбы с наркотиками. Состоится она в Детском парке с 12:00 до 16:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Организаторами мероприятия выступили «Российский союз молодежи», Дом офицеров, Управление по контролю за оборотом наркотиков при МВД России по региону, Управление общественных проектов и молодежной политики администрации области. Одним из партнеров фестиваля выступила «Команда — 2018».

На площадках мероприятия запланированы подвижные игры, розыгрыш призов и подарков, конкурс рисунков на асфальте. Гостей ждет концертная программа — выступят танцевальные и музыкальные коллективы города.

Кроме того, сообщили в ведомстве, все желающие смогут вступить в ряды «Российского союза молодежи».