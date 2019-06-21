В Пскове спасают крошечных щенков, которых неизвестные пытались утопить

15:33, 21 июня 2019, ПАИ

В Пскове спасают крошечных щенков, которых неизвестные пытались утопить.

Малышей обнаружил житель микрорайона Кресты 21 июня. Корреспонденту Псковского агентства информации он рассказал, что утром шел по частному сектору в гараж вместе со своей таксой Вестой. Неожиданно её внимание привлек писк из придорожной канавы, пскович пошел вслед за собакой. «Сначала подумал – крысы, а потом смотрю – щенята. Вытащил, пиявок с них снял. Семь штук, все еще слепые», - поделился молодой человек.

Через знакомых он связался с зоозащитной организацией «Шанс», которая согласилась принять новорожденных щенков, так как в пункте передержки есть кормящая собака. Пскович сразу же отвёз животных зоозащитникам.

В «Шансе» отметили, что щенков явно пытались утопить. «Дети еле-еле живы, - оценили зоозащитники состояние животных. - Выживут ли, примет ли их кормящая собака- большой вопрос».

Также в организации просят откликнуться тех, кто видел в микрорайоне Кресты собак, ожидающих приплод. «Нужно выяснять и беседовать. Нужно кричать на каждом углу, что собаку можно, а самое главное нужно стерилизовать», - комментируют пользователи соцсетей происшествие.