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Культура

Псковский спектакль «Год Жирафа» покажут на Международном фестивале «КУКАRТ»

Спектакль Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина «Год жирафа» примет участие в Международном фестивале кукольных и синтетических театров «КУКАRT» в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Театрально-концертную дирекцию региона.

Первый беби-спектакль в истории Псковской области «Год жирафа» был создан в мае 2018 года режиссером Александрой Ловянниковой. Он предназначен для зрителей ясельного, дошкольного и младшего школьного возрастов. В постановке в игровой форме рассказывается о смене времен года, занятиях и развлечениях, типичных для каждого природного сезона. В спектакле заняты актеры Камиль Хардин, Дарья Чураева, Анна Шуваева, Егор Бурыкин.

«Год жирафа» покажут в рамках основной программы фестиваля 27 июня на сцене Интерьерного театра. Начало - в 16:00.

«КУКАRT» — самый крупный форум кукольников, он не имеет аналогов на российской арт-сцене. Начиная с 1993 года, биеннале проводят в период белых ночей с 22 по 30 июня. В этом году мероприятие будет посвящено 100-летию Театра Деммени — Петербургского театра марионеток, который является первым в России профессиональным театром кукол (основан в 1919 году).

На форуме соберутся театральные труппы из Швеции, Испании, Германии, Польши, Бельгии, Болгарии и других стран. В рамках фестиваля запланированы основная, клубная и специальная программы на 11 площадках северной столицы. В рамках основной будут показаны более 30 спектаклей из Европы и СНГ, лауреаты различных конкурсов. В клубной покажут свое мастерство негосударственные и экспериментальные театры, гостей ждет музыка и перформансы от ведущих мировых музыкантов. Специальная программа продлится один день, она предусматривает уличные представления, которые ежегодно привлекают порядка 10 тысяч зрителей.

За 9 дней фестиваля в режиме нон-стоп будут показаны около 60 спектаклей из 14 стран мира для разных возрастов зрителей. Все показы бесплатные благодаря Государственной Думе и Фонду президентских грантов. Конкурса и судейской команды на фестивале нет. Все участники получат дипломы лауреатов.

Завершит форум научно-практическая конференция «Кукла-марионетка — инновационная форма содействия мира между странами».

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Псковский спектакль «Год Жирафа» покажут на Международном фестивале «КУКАRТ» Гранд-дама Псковского театра Мирра Горская
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