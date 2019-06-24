В «Моглино» под Псковом намерены выпускать деревянную посуду и выращивать алмазы

17:10, 24 июня 2019, ПАИ

В «Моглино» намерены выпускать деревянную посуду и выращивать алмазы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, члены наблюдательного совета особой экономической зоны 24 июня одобрили инвестпроекты двух компаний.

Китайская компания Goodwood Medical Care представил проект по строительству завода, на котором будет производиться одноразовая деревянная посуда из шпона березы. Представитель компании Владимир Товпинец отметил, что это будет первый завод компании в Росии. «Пока в России не введен запрет на одноразовую пластиковую посуду основными нашими потребителями станут страны Европы, где такое ограничение уже действует. Данные изделия там очень востребованы и требуются миллиардами», — пояснил представитель инвестора и добавил, что производство будет практически безотходным. Посуду планируется изготавливать из местного сырья. С некоторыми лесозаготовителями Псковской области уже заключены предварительные соглашения.

ООО «Синтез Технолоджи» планирует открыть на площадях арендного завода ОЭЗ «Моглино» производство синтетических алмазов и монокристаллических пластин путем синтеза монокристаллов и кристаллов углерода.

Исполнительный директор компании Андрей Петров обратил внимание, что производство будет экологически безопасное. 80% продукции будут экспортировать. Помимо производства компания планирует вести научную работу и лабораторные исследования, поэтому он попросил оказать содействие в сотрудничестве с ПсковГУ по вопросу подготовки необходимых специалистов.

Объём инвестиций по проектам составит около 850 млн рублей. Появится 150 новых рабочих мест.

В итоге заключены соглашения о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности между руководством ОЭЗ «Моглино» и потенциальными инвесторами. Затем бизнес-планы проектов планируется представить экспертному совету ОЭЗ «Моглино».