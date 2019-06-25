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Общество

Женщина родила ребенка в салоне автобуса в Красноярске

Женщина родила мальчика в салоне движущегося маршрутного автобуса в Красноярске вечером 24 июня. Как пишет РИА Новости, роды помогли принять пассажиры и кондуктор.

Будущая мама сообщила о схватках, а потом сказала, что не может больше терпеть. Водитель принял решение покинуть маршрут и вместе с пассажирами продолжить следование, но уже к ближайшему роддому. Однако доехать он не успел. Стремительные роды пассажирки приняли кондуктор и пассажиры.

Автобус проехал на территорию роддома, где его уже ждали врачи. Женщину с ребенком погрузили на каталку и от дверей автобуса увезли в палату.

Мать и младенец чувствуют себя хорошо.

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