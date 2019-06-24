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Культура

Площадь районного Дома культуры благоустроят в Усвятах

Площадь районного Дома культуры благоустроят в Усвятах (Псковская область). Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 508 тыс. 85 рублей, источник финансирования - бюджет муниципального образования.

Техническое задание предусматривает устройство пешеходных дорожек с покрытием из брусчатки, бортового камня, установку малых архитектурных форм, озеленение.

Проведение аукциона запланировано на 8 июля.

Окончание работ - в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта.

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