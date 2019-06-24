Площадь районного Дома культуры благоустроят в Усвятах
Площадь районного Дома культуры благоустроят в Усвятах (Псковская область). Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 508 тыс. 85 рублей, источник финансирования - бюджет муниципального образования.
Техническое задание предусматривает устройство пешеходных дорожек с покрытием из брусчатки, бортового камня, установку малых архитектурных форм, озеленение.
Проведение аукциона запланировано на 8 июля.
Окончание работ - в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта.