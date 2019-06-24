Псковский губернатор участвует в заседании Госсовета РФ под председательством президента

15:58, 26 июня 2019, ПАИ

26 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников принимает участие в заседании Государственного совета Российской Федерации, посвященном вопросам развития национальной сети автомобильных дорог и организации безопасного дорожного движения. Совещание проходит в Кремле под председательством президента России Владимира Путина.

Глава государства констатировал, что хороших дорог в России по-прежнему мало. При этом он добавил, что общая протяженность дорог первой категории увеличилась за последние четыре года на 2 тысячи 423 километра, главным образом, за счет федеральных трасс.

По словам Владимира Путина, сейчас 83% федеральных дорог полностью соответствует нормативным требованиям, а 2010 году их было всего 38,6%. Однако, заметил он, доля хороших дорог регионального значения по-прежнему не дотягивает даже до половины.

Участники заседания рассмотрели предложения рабочей группы, касающиеся повышения эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшения организации дорожного движения.

Михаил Ведерников держит вопросы ремонта и содержания дорожной сети в Псковской области на особом контроле. За состоянием дорог, качеством ремонта помимо профильных специалистов следят общественники.

В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе отремонтируют более 50 участков региональных и местных дорог на общую сумму около 2 млрд рублей. Запланирован ремонт 126 км региональных дорог и трасс, входящих в Псковскую агломерацию. Подготовительные работы уже стартовали на участке трассы Псков — Гдов протяженностью 25 км, а также Псков — Ваулино — Торошино протяженностью 10 км. Также ремонту проведут на двух участках автодороги Пушкинские горы — Локня, части трассы Великие Луки — Усвяты и участке дороги Цапелька — Новоселье — Струги Красные.

В Псковскую агломерацию входят Псков и муниципальные образования - «спутники»: Псковский, Островский, Печорский и Палкинский районы. В Пскове уже привели порядок участки улиц Железнодорожной, Рельсовой и Паровозного проезда. По решению Михаила Ведерникова во внеочередном порядке отремонтируют один из самых проблемных участков улицы Юбилейной. Работы на объекте уже идут.

Кроме того, в нормативное состояние приведены некоторые участки улично-дорожной сети Острова, они прошли комплексную приемку. Всего в городе отремонтируют 3,6 км дорог.

В Псковской агломерации на ремонт дорог в 2019 году направят 450 млн рублей.

В целях повышения безопасности на дорогах Псковской области появятся 50 новых стационарных комплексов автоматической фотофиксации нарушений скоростного режима движения автомобилей и ПДД.

Всего в регионе на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года планируется направить более 22 млрд рублей. В состав нацпроекта входят три региональных проекта: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения».