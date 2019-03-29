Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО - фирма «Псковское возрождение» на выборах 2019 года
Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО - фирма «Псковское возрождение» на выборах:
- Главы Бежаницкого района;
- Главы Дновского района;
- Главы Новоржевского района;
- Главы Пустошкинского района;
- Главы Пушкиногорского района;
- Главы Усвятского района;
- депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района;
- депутатов сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района.
Общество с ограниченной ответственностью - фирма «Псковское возрождение» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах:
- Главы Бежаницкого района;
- Главы Дновского района;
- Главы Новоржевского района;
- Главы Пустошкинского района;
- Главы Пушкиногорского района;
- Главы Усвятского района;
- депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района;
- депутатов сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района.
-
Газета (с готового оригинал-макета), бумага газетная 45г/м.
|
|
2000 экз.
|
5000 экз.
|
10000 экз.
|
8А3, 4+4
|
14500р
|
20500р
|
27850р
|
4А3, 4+4
|
12200р
|
14650р
|
19400р
|
8А3, 1+1
|
8250р
|
13200р
|
22200р
|
4А3, 1+1
|
5400р
|
7050р
|
13200р
-
Евробуклет (с готового оригинал-макета), бумага мелованная 130 г/м, красочность: 4+4
|
Тираж
|
2000 экз
|
5000 экз
|
10000 экз
|
Цена за экз.
|
5.64 р
|
3.70 р
|
3.16 р
-
Плакат, формат А3 (с готового оригинал-макета), бумага мелованная 130 г/м, красочность: 4+0
|
Тираж
|
2000 экз
|
3000 экз
|
5000 экз
|
Цена за экз.
|
5.84 р
|
5.45 р
|
4.95 р
-
Листовка, формат А5 (с готового оригинал-макета), бумага мелованная 130 г/м, красочность: 4+4
|
Тираж
|
2000 экз
|
5000 экз
|
10000 экз
|
Цена за экз.
|
3.65 р
|
2.31 р
|
1.92 р
-
Листовка, формат А4 (с готового оригинал-макета), бумага мелованная 130 г/м, красочность: 4+4
|
Тираж
|
2000 экз
|
5000 экз
|
10000 экз
|
Цена за экз.
|
4.96 р
|
3.57 р
|
3.02 р
НДС не облагается, стоимость указана за 1 экземпляр продукции. Возможно изменение стоимости в пределах 10% в зависимости от срочности изготовления и используемых материалов.
Наши реквизиты:
|
Полное
Наименование
|
Общество с ограниченной ответственностью – фирма «Псковское возрождение»
|
Сокращенное
наименование
|
ООО – фирма «Псковское возрождение»
|
Юридический адрес
|
180000, Россия, Псковская область, г. Псков, ул. Гоголя, д. 6
|
Почтовый адрес
|
180000, Россия, Псковская область, г. Псков, ул. Гоголя, д. 6
|
Фактический адрес
|
180007, Россия, Псковская область, г. Псков, ул. М.Горького, д. 1
|
Телефон
|
+7(909)-575-02-31 – телефон
|
ИНН/КПП
|
6027024264/ 602701001
|
ОГРН
|
1026000963977
|
Расчётный счет
|
40702810651010100446
|
Корреспондентский счет
|
30101810300000000602
|
БИК банка
|
045805602
|
Банк
|
Псковское Отделение №8630 ПАО Сбербанк; г. Псков, ул. Октябрьский проспект, 23/25
|
Классификаторы в статистическом регистре
|
ОКПО 12068405;
ОКТМО 58701000;
ОКОГУ 49013;
ОКФС 16;
ОКОПФ 65;
ОКВЭД 58.13
|
Директор
|
Левенков Павел Владимирович.
Действует на основании Устава
|
E-mail:
|
pawellev@gmail.com