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Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО - фирма «Псковское возрождение» на выборах 2019 года

Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО - фирма «Псковское возрождение» на выборах:

 

- Главы Бежаницкого района;

- Главы Дновского района;

- Главы Новоржевского района;

- Главы Пустошкинского района;

- Главы Пушкиногорского района;

- Главы Усвятского района;

- депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района;

- депутатов сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района.

Общество с ограниченной ответственностью - фирма «Псковское возрождение» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах:

- Главы Бежаницкого района;

- Главы Дновского района;

- Главы Новоржевского района;

- Главы Пустошкинского района;

- Главы Пушкиногорского района;

- Главы Усвятского района;

- депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района;

- депутатов сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района.

 

  1. Газета (с готового оригинал-макета), бумага газетная 45г/м.

 

2000 экз.

5000 экз.

10000 экз.

8А3, 4+4

14500р

20500р

27850р

4А3, 4+4

12200р

14650р

19400р

8А3, 1+1

8250р

13200р

22200р

4А3, 1+1

5400р

7050р

13200р

 

  1. Евробуклет (с готового оригинал-макета), бумага мелованная 130 г/м, красочность: 4+4

Тираж

2000 экз

5000 экз

10000 экз

Цена за экз.

5.64 р

3.70 р

3.16 р

 

  1. Плакат, формат А3 (с готового оригинал-макета), бумага мелованная 130 г/м, красочность: 4+0

Тираж

2000 экз

3000 экз

5000 экз

Цена за экз.

5.84 р

5.45 р

4.95 р

 

  1. Листовка, формат А5 (с готового оригинал-макета), бумага мелованная 130 г/м, красочность: 4+4

Тираж

2000 экз

5000 экз

10000 экз

Цена за экз.

3.65 р

2.31 р

1.92 р

 

  1. Листовка, формат А4 (с готового оригинал-макета), бумага мелованная 130 г/м, красочность: 4+4

Тираж

2000 экз

5000 экз

10000 экз

Цена за экз.

4.96 р

3.57 р

3.02 р

 

НДС не облагается, стоимость указана за 1 экземпляр продукции. Возможно изменение стоимости в пределах 10% в зависимости от срочности изготовления и используемых материалов.

Наши реквизиты:

Полное

Наименование

Общество с ограниченной ответственностью – фирма «Псковское возрождение»

Сокращенное

наименование

ООО – фирма «Псковское возрождение»

Юридический адрес

180000, Россия, Псковская область, г. Псков, ул. Гоголя, д. 6

Почтовый адрес

180000, Россия, Псковская область, г. Псков, ул. Гоголя, д. 6

Фактический адрес

180007, Россия, Псковская область, г. Псков, ул. М.Горького, д. 1

Телефон

+7(909)-575-02-31 – телефон

ИНН/КПП

6027024264/ 602701001

ОГРН

1026000963977

Расчётный счет

40702810651010100446

Корреспондентский счет

30101810300000000602

БИК банка

045805602

Банк

Псковское Отделение №8630 ПАО Сбербанк; г. Псков, ул. Октябрьский проспект, 23/25

Классификаторы в статистическом регистре

ОКПО 12068405;

ОКТМО 58701000;

ОКОГУ 49013;

ОКФС 16;

ОКОПФ 65;

ОКВЭД 58.13

Директор

Левенков Павел Владимирович.

Действует на основании Устава

E-mail:

pawellev@gmail.com
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