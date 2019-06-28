Гостей Ганзейского рынка в Пскове угощают котлетами из щуки, свиными ушками и хот-догами с сельдью

11:56, 28 июня 2019, ПАИ

Ганзейский рынок открылся в Пскове на Октябрьском проспекте и Советской улице 28 июня в рамках 39-х Международных Ганзейский дней Нового времени, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Организаторы мероприятия подчеркнули, что именно рынок и торговые ряды – настоящее «сердце Ганзы». Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская отметила, что как и во времена средневековой Ганзы, так и сегодня в Пскове развернулась настоящая средневековая ганзейская ярмарка. «Каждый ремесленник представил свой регион в лучшем виде, представил потенциал своего города. Приятно видеть на ярмарке не только псковских мастеро,в но и гостей из других регионов России и из-за рубежа», – сказала она. Елена Полонская пожелала купцам «хорошей торговли, прибыли и благодарных покупателей». «Мы открыты для туристов и инвесторов. Добро пожаловать в Псков», – добавила она.

Президент Международного ганзейского союза, мэр Любека Ян Линденау сказал, что рад разнообразию ганзейского рынка. «Здесь представлен не только туристический потенциал городов, но и различные традиционные напитки и еда – отличная возможность отпраздновать открытие рынка», – заметил он, после чего поблагодарил псковичей за гостеприимство и объявил об открытии Ганзейского рынка.

На Ганзейском рынке гостей угощают котлетами из щуки, свиным окороком, свиными ушками, хот-догом с сельдью, деликатесами из дичи. На Октябрьском проспекте можно посетить палатки Бергена, Турку, Ростока, Пярну, Брилона, Любека и многих других европейских городов.

Отдельно представлена «русская слобода» – Тихвин, Великий Новгород, Псков.

В каждой палатке ярмарки можно взять красочные буклеты, путеводители, журналы, познакомиться с традициями той или иной страны. Например, в палатке Тарту разрешено примерить традиционные эстонские костюмы.

На улице Советской раскинулись торговые ряды с сувенирами, в числе которых представлены деревянная посуда, украшения из стекла, платки, а также мед, хлеб и многое другое.

На набережной реки Великой стоят ремесленные ряды с керамикой, игрушками, чугунными фигурками, украшениями и плетеными корзинками. Также свою продукцию демонстрируют псковский кузнечный двор и школа искусств.

На данный момент на Ганзейском рынке гостями стали несколько сотен человек.