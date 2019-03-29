Разновидности стеклопакетов пластикового окна

12:57, 28 июня 2019, ПАИ

Неотъемлемой частью любого современного комфортного жилья является наличие в нем пластикового оконного изделия, которое в недалеком прошлом считалось признаком роскоши. Однако, уже сегодня любой деревянный, кирпичный или панельный дом имеет установленные пластиковые окна. Стоит также заметить, что в связи с многообразием различных моделей и производителей, потребителю крайне сложно приобрести подходящие пластиковые окна https://terraokna.ru/ystanovka-plasticovich-okon.aspx. Именно поэтому в данной статье рассмотрим один из основных показателей выбора качественного пластикового оконного блока; разновидности стеклопакетов и их отличительные характеристики.

Прежде всего стоит акцентировать внимание на том, что стеклопакет представляет собой герметичную конструкцию, которая изготавливается из высококачественного стекла и способна защитить от холода и шума. Стеклопакеты бывают однокамерными, двухкамерными, трехкамерными, энергосберегающими и вакуумными.

Прежде всего отметим, что главная особенность стеклопакета - число установленных в нем камер. Камерой принято называть пространство между стеклами, т.е. однокамерный стеклопакет имеет два стекла и одну камеру (пространство) между ними, двухкамерный, соответственно, обладает тремя листами стекла и двумя камерами и т.д. Наиболее распространенными являются двухкамерные стеклопакеты, которые намного теплее и способны изолировать помещение от каких-либо внешних проявлений шума практически на сто процентов. Стоимость двухкамерного пакета, соответственно, выше по сравнению с однокамерным.

Наиболее современные модели стеклопакетов - вакуумные окна, которые характеризуются наличием между листами стекол не полного вакуума, а всего лишь сниженного давления. Благодаря этому более плотно прилегают к уплотнителю, и это позволяет в несколько раз улучшить теплопроводные особенности окон.

Таким образом, выбирая пластиковые окна, в первую очередь обратите внимание на вид стеклопакета.

По материалам сайта https://terraokna.ru/