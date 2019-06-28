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Общество

Председатель Союза развития туризма в России считает задачу визовых послаблений важнейшей

Фото ПАИ

Визовые послабления – это важнейшая задача, заявил председатель правления Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Союз развития туризма в России» Сергей Кривоносов. Об этом с ганзейского форума «Путь на встречу», который проходит в Пскове в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» 28 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, Чемпионат мира по футболу – 2018 показал, к чему нужно стремиться. Сергей Кривоносов рассказал, что ведется работа над тем, чтобы ввести во всех регионах туристические визы. «Законодательно работаем над тем, чтобы ввести понятие электронной путевки, чтобы работа в сфере туризма стала прозрачной, четкой и понятной. Возможно, электронную визу и путевку удастся объединить», – отметил он.

Также Сергей Кривоносов сказал, что важно увеличивать туристические потоки между регионами и странами. В дальнейшем, по его словам, появится больше возможностей для обмена инвестициями и культурой. «Мы будем к этому стремиться», – подчеркнул он.

Кроме этого спикер назвал важнейшей задачей и транспортную доступность. Он пояснил, что будет поднят вопрос о том, чтобы увеличить количество маршрутов автобусного, авиационного сообщения между регионами. Сергей Кривоносов отметил важность выстраивания отношений на уровне регионов и городов.

Ганзейский дни председатель правления Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Союз развития туризма в России» назвал отличной традицией. «Очень рад, что принципы форума и ганзейского союза — это взаимоотношения без политики. Для нашей страны международное взаимодействие имеет очень большое значение. Мы гордимся тем, что 14 городов России входит в союз, и мы будем делать все возможное, чтобы продолжать развивать эти отношения», – заверил он.

Сергей Кривоносов акцентировал внимание на том, что Ганзейский союз является влиятельной культурно-экономической общественной организацией. Он также отметил важность того, что Ганза в этом году проводится в России, выразил благодарность руководству Ганзейского союза за то, что они продолжают сотрудничество.

Спикер добавил, что в России объединяют усилия регионов в работе, связанной с развитием отношений и туризма. «Работа над увеличением туристических потоков продолжится», – подчеркнул он и выразил уверенность, что Союз развития туризма в России в дальнейшем станет партнёром Ганзейского союза.

Сергей Кривоносов добавил, что Ганза поспособствует объединению людей из разных стран и постановке на первый план теплых человеческих отношений.

Первый заместитель губернатора Новгородской области Вероника Минина в своем выступлении передала поклон от всех новгородцев. «Вы молодцы», – обратилась она к организаторам псковской Ганзы и поблагодарила руководство области. По ее словам, видно доброжелательное отношение псковичей и то, как старательно украшен Псков. Вероника Минина добавила, что человеческие отношения – это базис, на котором все строится.

Вице-губернатор соседнего региона назвала Ганзейский союз инструментом для развития разных отраслей, в том числе туризма. Также она напомнила, что между Псковом и Новгородом курсирует поезд. Это сближает соседей и упрощает общение между ними. По окончании выступления Вероника Минина призвала не ограничиваться праздником, и предложила сделать ганзейский тур.

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