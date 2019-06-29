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ФОТОФАКТ: Дед Мороз появился летом на улицах Пскова

Фото: Михаил Глущенко

Ганзейские дни в Пскове оказались богатыми на неожиданные встречи. В июне на улицах города можно увидеть Деда Мороза из Великого Устюга. 
В социальных сетях шутят - именно появление этого сказочного персонажа сказалось на погоде. В Пскове после 30-градусной жары резко похолодало, начались ливни. Это все Дедушка Мороз, не иначе.

Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе Деда Мороза, для визита в Псков был подобран специальный гардероб, чтобы летом не было жарко в теплой шубе и шапке. Ткани дышащие, покрой свободный. 

На Ганзейской ярмарке прошли встречи с детьми, все желающие могли сфотографироваться и пообщаться с Дедом Морозом. Или написать письмо о подарке, который хотелось бы получить в Новом году. 

 

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