«Аллею дружбы» высадили в Пскове в честь Ганзейского союза

10:20, 30 июня 2019, ПАИ

В Финском парке Пскова делегаты «Молодой Ганзы» в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени высадили «Аллею дружбы», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Всего было высажено 16 лип — именно столько стран входят в Ганзейский союз Нового времени. С приветственным словом к молодым участникам Ганзы обратились исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская и глава администрации Пскова Александр Братчиков. Затем им предоставили право посадить первое дерево.

«Аллея дружбы» располагается в Финском парке и отмечена специальной информационной табличкой. По мнению организаторов, липа является символом дружбы и сотрудничества, и аллея, высаженная молодыми людьми из разных стран, должна ознаменовать собой товарищество и единение.