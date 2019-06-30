Несколько тысяч человек собрались на церемонии закрытия 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове

16:09, 30 июня 2019, ПАИ

Началась церемония закрытия 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове. Она проходит 30 июня на территории Псковского кремля. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, на церемонии закрытия собрались несколько тысяч человек.

Во время церемонии закрытии пройдёт передача флага следующему городу-организатору Международных Ганзейских дней – Брилону (Германия).

Далее псковичей ждёт праздничный концерт с участием государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого.