Стал известен состав жюри фестиваля «Словенское поле – 2019»

11:03, 01 июля 2019, ПАИ

Стал известен состав жюри фестиваля исторической поэзии «Словенское поле — 2019». Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Союза писателей России, в компетенцию членов жюри входит рассмотрение заявок, поданных на участие в фестивале, а также оценка произведений участников конкурсов, проводимых в рамках фестиваля.

В состав жюри входят сопредседатель Союза писателей России, поэт Вадим Терёхин (Калуга); поэт, член Союза писателей России Игорь Тюленев (Пермь); поэт, прозаик, эссеист, литературный критик, член Союза писателей России Вита Пшеничная (Псков); поэт, литературный критик, главный редактор журнала «Поэзия. 21-й век» Андрей Краденов (Москва); поэт, бард, врач скорой медицинской помощи Артур Гайдук (Псков); поэт и прозаик, член Союза писателей России Игорь Исаев (Псков).

Фестиваль «Словенское поле - 2019» пройдет 26-28 июля. Его проводит Псковское региональное отделение Союза писателей России при поддержке комитета Псковской области по культуре и государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск».