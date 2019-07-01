К юбилею Победы в Псковской области запустят акцию «Билет ветерану»

13:18, 01 июля 2019, ПАИ

Театрально-концертная дирекция готовит к запуску акцию «Билет ветерану». Детали ее пока прорабатываются, но некоторые особенности раскрыл журналистам профконсультант по творческим вопросам Театрально-концертной дирекции Дмитрий Волхонов 1 июля.

«Все учреждения дирекции будут реализовывать акцию «Билет ветерану» - бесплатные билеты в течение всего года. Возможно, это будут билеты на премьеры. Или даже целый абонемент», - рассказал он.

Дирекция готовит сразу несколько программ к Дню Победы в 2020 году, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«В театре кукол в Пскове появится спектакль «Мы победим», будут спектакли по выставкам детских книг и рисунков с тематикой Победы», - продолжил Дмитрий Волхонов.

Псковский академический театр драмы готовит музыкально-драматическую композицию и несколько актерских композиций. В областной филармонии — несколько программ симфонического оркестра.

Концерты и представления будут идти на протяжении всего года, добавил представитель Театрально-концертной дирекции.