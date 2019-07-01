0
15:08
Почти тысячу кубометров отходов вывезли по итогам Ганзейских дней в Пскове
13:18
К юбилею Победы в Псковской области запустят акцию «Билет ветерану»
12:55
На Кургане Дружбы в Себежском районе обеспечат сотовой связью и Wi-Fi
12:41
Первый палаточный молодежный форум пройдет в Себежском районе
12:29
Реконструкторы воссоздадут партизанский лагерь на Кургане Дружбы
12:20
Вера Емельянова о Кургане Дружбы: Наша задача - сохранить правду о войне для будущих поколений
11:21
Фестиваль сказочной Купалы организует Гедиминас Таранда в Палкино
Еще новости
Общество

К юбилею Победы в Псковской области запустят акцию «Билет ветерану»

Театрально-концертная дирекция готовит к запуску акцию «Билет ветерану». Детали ее пока прорабатываются, но некоторые особенности раскрыл журналистам профконсультант по творческим вопросам Театрально-концертной дирекции Дмитрий Волхонов 1 июля.

«Все учреждения дирекции будут реализовывать акцию «Билет ветерану» - бесплатные билеты в течение всего года. Возможно, это будут билеты на премьеры. Или даже целый абонемент», - рассказал он.

Дирекция готовит сразу несколько программ к Дню Победы в 2020 году, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«В театре кукол в Пскове появится спектакль «Мы победим», будут спектакли по выставкам детских книг и рисунков с тематикой Победы», - продолжил Дмитрий Волхонов.

Псковский академический театр драмы готовит музыкально-драматическую композицию и несколько актерских композиций. В областной филармонии — несколько программ симфонического оркестра.

Концерты и представления будут идти на протяжении всего года, добавил представитель Театрально-концертной дирекции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • 70 лет Великой Победе
Ещё 20 копий наградных листов вручили псковичам-родственникам участников Великой Отечественной войны Жители Краснодарского края разыскивают в Псковской области могилу деда В Пскове почтили память жертв нацизма Немецкий режиссёр разыскивает в Пскове русского солдата Второй том книги «Солдаты Победы» опубликуют в четвёртом квартале 2015 года Волонтёры призывают псковичей рассказывать о заброшенных воинских захоронениях 70-летие исторического Парада Победы отмечают в Москве Более 95 тысяч человек уже освободили по амнистии к 70-летию Победы В День памяти и скорби на могиле Неизвестного солдата в Пскове прошел торжественно-траурный церемониал Память Героя Советского Союза Фёдора Павлова увековечили в Палкинском районе
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Почти тысячу кубометров отходов вывезли по итогам Ганзейских дней в Пскове
01 июля 2019
Почти тысячу кубометров отходов вывезли по итогам Ганзейских дней в Пскове
К юбилею Победы в Псковской области запустят акцию «Билет ветерану»
01 июля 2019
К юбилею Победы в Псковской области запустят акцию «Билет ветерану»
На Кургане Дружбы в Себежском районе обеспечат сотовой связью и Wi-Fi
01 июля 2019
На Кургане Дружбы в Себежском районе обеспечат сотовой связью и Wi-Fi
Первый палаточный молодежный форум пройдет в Себежском районе
01 июля 2019
Первый палаточный молодежный форум пройдет в Себежском районе
Реконструкторы воссоздадут партизанский лагерь на Кургане Дружбы
01 июля 2019
Реконструкторы воссоздадут партизанский лагерь на Кургане Дружбы
Вера Емельянова о Кургане Дружбы: Наша задача - сохранить правду о войне для будущих поколений
01 июля 2019
Вера Емельянова о Кургане Дружбы: Наша задача - сохранить правду о войне для будущих поколений
Фестиваль сказочной Купалы организует Гедиминас Таранда в Палкино
01 июля 2019
Фестиваль сказочной Купалы организует Гедиминас Таранда в Палкино
КПРФ выдвинула своего кандидата на выборы в Псковское областное Собрание
01 июля 2019
КПРФ выдвинула своего кандидата на выборы в Псковское областное Собрание

Идет загрузка...