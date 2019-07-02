Джаз-оркестр из Санкт-Петербурга выступит под открытым небом в Пскове

14:05, 02 июля 2019, ПАИ

24 июля в рамках празднования города Пскова джаз-оркестр из Санкт-Петербурга Jazz Philharmonic Orchestra выступит под открытым небом на террасе отеля «Покровский». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Jazz Philharmonic Orchestra - это профессиональный биг бэнд, в состав которого входят 16 лучших джазовых музыкантов Санкт-Петербурга под управлением Кирилла Бубякина. Оркестр существует при поддержке Государственной филармонии джазовой музыки, сцена которой является одной из виднейших джазовых площадок страны.

Впервые коллектив выступил в январе 2009 года на концерте, посвященном 20-летию Филармонии джазовой музыки. Там же присутствовали звезды российского джаза, народные артисты РФ Давид Голощекин и Игорь Бутман.

Руководитель оркестра - известный саксофонист Кирилл Бубякин - объединил в один коллектив молодых джазовых музыкантов Санкт-Петербурга. Среди них - Юрий Богатырев, Андрей Блинчевский, Андрей Зимовец, Алексей Дмитриев, Николай Затолочный, Егор Крюковских, Александр Козлов, Роман Квачев. Все они считаются первоклассными музыкантами, профессионалами своего дела.

Jazz Philharmonic Orchestra продолжает традиции знаменитых оркестров Тэда Джонса-Мела Льюиса, Каунта Бейси, Куинси Джонса и Роба Макконелла, а также исполняет оригинальные аранжировки джазовых стандартов и произведения русских композиторов.

Кирилл Бубякин окончил Музыкальное училище им. Мусоргского (класса Геннадия Гольштейна), 2009 году - Санкт-Петербургский институт культуры. Саксофонист, флейтист, вибрафонист, педагог, композитор, один из ярких представителей современного мэйнстрима на джазовой сцене России. Участник различных фестивалей в России, Европе, США, в том числе фестиваля им. Лайонэла Хэмптона в штате Айдахо. Постоянный участник фестиваля «Свинг белой ночи» под руководством Давида Голощекина, его партнер по ансамблю. Коллектив Кирилла Бубякина выступает на масштабных площадках городов России и зарубежья.

«Музыканты оркестра обещают много прекрасной музыки в красивейшем месте Пскова», - отметили в дирекции.

Начало - в 19:00. Для зрителей 18+.

Купит билеты можно ЗДЕСЬ.