Открыт набор волонтеров на ралли «900 озер» в Псковской области

16:45, 02 июля 2019, ПАИ

Открыт набор волонтеров для проведения этапа Кубка России по ралли «900 Озер - 2019», сообщили Псковскому агентству информации в автоклубе «Кураж Клуб».

Добровольницам от 18 лет предстоит обеспечить безопасность соревнований на трассе 6 июля (суббота). Волонтеры получат 500 рублей, а также 200 рублей на питание. Те добровольцы, которые поедут на своем автомобиле, получат доплату за бензин – 500 рублей.

Подробности по телефону: 8 921 004 02 82.

Ралли «900 озер» пройдёт с 4 по 6 июля в Псковской области. Гонка также будет носить статус 3-го этапа Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского». Общая протяженность трассы составит около 260 километров, из них порядка 82 километров – скоростные участки. Дорожное покрытие – грунт, гравий.

4 июля с 10:00 до 17:00 на участке дороги от деревни Балахи до Боярщино Опочецкого района пройдут тестовые заезды. С 16:00 до 21:00 состоится регистрация участников и выдача дорожных документов. Штаб ралли будет находиться в Опочке по адресу: улица Калинина, дом 2а, Центр Досуга и Культуры.

5 июля с 8:00 до 9:00 продолжится регистрация экипажей и выдача дорожных документов. С 9:00 до 15:00 - ознакомление с трассой ралли в Опочецком и Красногородском районах. Техническая инспекция в Опочке пройдет с 11:00.

С 19:00 до 19:30 - Церемония официального открытия, а с 19:30 до 21:00 - слалом «Кубок главы Опочецкого района» (300 метров, асфальт).

6 июля в 10:00 - официальный старт ралли в Опочке. В 18:15 и 21:00 - финиш и награждение победителей и призеров.