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Общество

На развязке Псков - Гдов изменится схема движения

В связи с работами при строительстве Северного обхода Пскова (II пусковой комплекс) вводится временное ограничение движения транспортных средств по автомобильной развязке Псков - Гдов на период с 3 июля по 4 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на комитет по транспорту и дорожному хозяйству.

Будут перекрыты четыре участка объекта. Водители транспортных средств смогут беспрепятственно проехать в направлении Пскова, Санкт-Петербурга или Гдова. Однако проезд со стороны Санкт-Петербурга в Гдов будет труднее - придется трижды изменить направление движения.

Дорога из Пскова в Санкт-Петербург и обратно будет самой удобной по логистике. 

Из Петербурга в Псков можно будет проехать по дороге Псков - Ваулино - Торошино с выездом на 9-м км первого пускового комплекса Северного обхода.

Общая протяженность второго пускового комплекса Северного обхода Пскова составит 8,7 км. Через реку Великую построят мост длиной 404 метра, две транспортные развязки и эстакады. На строительство направлено более 7 млрд рублей.

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