Губернатора просят закрыть «наливайки» в Псковской области

19:30, 03 июля 2019, ПАИ

Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова попросили в Пскове и регионе решить проблему с так называемыми «наливайками», местами, где алкоголь продают в запрещенное законом время. Соответствующую просьбу разместил на сайте Ведерников.рф пскович Владимир Яковлев.

По мнению псковича, на сегодняшний день в Пскове, а также в районных центрах, складывается «тяжелейшая ситуация с «наливайками». Он отметил, что подобные магазины являются не только «издевкой» над законодательной системой Псковской области, но и повышают криминогенную обстановку в районах своей работы. Также пскович сообщил, что в большей части подобных заведений продают контрафактный алкоголь с поддельными акцизами. «В чем мы множество раз убеждались, проводя общественные рейды», - констатировал он.

В качестве примера он назвал магазин, расположенный в Пскове на проспекте Энтузиастов, 5б, на котором висит вывеска «продажа алкоголя круглосуточно». «Вечером, после наступления установленного законом запрета, к данному заведению стекается больше количество людей. Возле «наливайки» есть пустырь, где эти самые посетители и распивают купленный алкоголь, попутно будя всех жильцов соседних домов. Купить алкоголь в запретное время там проще простого. Никто не спросит паспорта, зато бутылку заботливо откроют и лишь после этого передадут в руки купившему», - рассказал он.

Пскович отметил, что сейчас собираются подписи жильцов соседних домов, которые выступают за закрытие этого заведения. «В рамках общественной деятельности мы проводили и проводим рейды для борьбы с этими заведениями, но это всего лишь «капля в море». Увы, необходимо признать, что нынешний вариант ограничения времени продажи алкоголя в Псковской области не только оказался не эффективным, но и оказывает существенное диструктивное влияние на криминогенную ситуацию в жилых районах, бьет по добросовестным продавцам, которые уважительно относятся к законодательству, и кроме всего этого, привел на рынок области тысячи литров контрафактного алкоголя, травящего население Псковской земли», - заключил пскович и попросил губернатора уделить должное внимание данной проблеме.