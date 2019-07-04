30 млн рублей выделены на привлечение 24 врачей и 12 фельдшеров в Псковской области

12:55, 04 июля 2019, ПАИ

На 2019 год по программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в бюджете Псковской области предусмотрено 12 млн рублей для привлечения специалистов в систему здравоохранения. Софинансирование из федерального бюджета составит 18 млн рублей. Всего планируется привлечь 24 врача и 12 фельдшеров ФАПов и скорой медицинской помощи. Об этом рассказала председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в ходе парламентского часа на 34-й сессии Псковского областного Собрания 4 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Она сообщила, что в рамках реализации федеральной государственной программы «Земский доктор/Земский фельдшер» в регионе с 2011 по 2018 год выплаты по 1 млн рублей получили 55 врачей и по 500 тыс. рублей - 8 фельдшеров.

Марина Гаращенко уточнила, что с 2018 года участниками федеральной программы «Земский доктор/Земский фельдшер» определены «малые города» с населением до 50,0 тыс. человек. То есть, в Псковской области — это все населенные пункты, кроме городов Псков и Великие Луки.

«Сегодня мы вступили в национальный проект «Здравоохранение», одной из программ которого является программа «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», – сказала она.

Марина Гаращенко пояснила, что в соответствии с целевыми индикаторами в период с 2019 по 2024 год в учреждения здравоохранения Псковской области должно быть трудоустроено за 6 лет 1 тыс. 110 врачей (ежегодно 185 врачей, что в 3 раза больше принимаемых на работу в настоящее время), и 2 тыс. 34 средних медицинских работника (ежегодно – 339 медицинских работников, что в 2 раза больше принимаемых на работу в настоящее время).

Председатель комитета добавила, что в государственной системе здравоохранения Псковской области работает 12 тыс. 300 человек, из них: 1 тыс. 723 врача и 5 тыс. 268 средних медицинских работников (включая фельдшеров).