Псковский академический театр драмы стал номинантом зрительской премии «Звезда театрала»

17:19, 05 июля 2019, ПАИ

Псковский академический театр драмы стал номинантом зрительской премии «Звезда театрала», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Театр получил номинацию в разделе «Лучший региональный театр». Эта номинация появилась у «Звезды театрала» в этом году впервые.

Премия «Звезда театрала», учрежденная журналом «Театрал», – единственная народная общероссийская театральная премия: номинанты и лауреаты определяются народным голосованием в интернете. Среди соискателей премии в номинации «Лучший региональный театр» - Красноярский театр драмы, Свердловский театр музыкальной комедии, Нижегородский театр драмы, Пермский театр «У моста».

Проголосовать может любой до конца лета по ссылке.

Театр-победитель на церемонии вручения премии в Москве получит статуэтку с золотой звездой в 24 карата от старинной чешской мануфактуры Rudolf Kumph.