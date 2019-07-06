Автомобиль великолучанина загорелся на последнем спецучастке ралли «900 озер»

19:06, 06 июля 2019, ПАИ

На заключительном участке 9-го Кубка России – ралли «900 озер» загорелся автомобиль ВАЗ-2112 под управлением великолучанина Владислава Супруна и петербуржца Александра Гришина (#29), сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта Псковской области.

Экипаж самостоятельно потушил возгорание, но был вынужден сойти с дистанции. Кроме них на шестом СУ сошли петербуржцы Дмитрий Рябов и Виктор Позерн (#27) из-за проблем с трансмиссией Ford Fiesta. На этом же участке с трассы вылетел SUBARU Impreza, которым управляли пилоты Андрея Рыкова (Киров) и Игоря Удалова (Москва, #48).

Автомобиль SUBARU Impreza WRX STi экипажа из Ярославской области в составе Алексея Победоносцева и Николая Пенькова на шестом скоростном участке перевернулся на крышу, они не пострадали.