Почти 80% минеральной воды на российских прилавках оказалось контрафактом

21:00, 08 июля 2019, ПАИ

Количество контрафакта среди минеральной воды на полках российских магазинов приблизилось к 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на совещании с властями Ставропольского края 8 июля.

«На полках еще много минеральной воды непонятного происхождения. По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию», — цитирует Матвиенко «Интерфакс».

По словам главы Совфеда, власти в курсе ситуации и уже принимают необходимые меры. В качестве примера Матвиенко упомянула федеральную службу Роспатент, которая наказала 30 фирм, выпускающих минеральную воду «Ессентуки», но при этом не добывающих эту воду в одноименных источниках.

Спикер отметила, что в борьбе с контрафактной минеральной водой также должны принимать участие регионы.