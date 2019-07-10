Квадратные светофоры и турбоперекрестки собираются внедрить в России

09:33, 10 июля 2019, ПАИ

Квадратные светофоры и турбоперекрестки собираются внедрить в России, сообщает газета «Известия».

Скоростные турбоперекрестки популярны в странах Европы. На них наносится специальная разметка, которая подсказывает водителю максимально удобную траекторию движения по кольцу.

Первый подобный перекрёсток уже в этом году может появиться в Москве. Нововведение, уверены авторы инициативы, поможет снизить аварийность.

Предлагается разрешить различные виды светофоров, дополнив стандартные конструкции новыми элементами: стрелками, сигналом «красный крест» и секцией «идущий человек». Также на дорогах могут появиться и светофоры квадратной формы, в которых лампа занимает всю площадь красной, желтой или зеленой секции. Предполагается, что дорожная разметка станет менее скользкой, на переходах будут установлены датчики движения, а проезжую часть перед пешеходными переходами будут сужать.