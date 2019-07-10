Галина Неваленная предложила выдавать разрешения на открытие пабов в домах только после собрания жильцов

17:33, 10 июля 2019, ПАИ

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная предложила выдавать разрешение на открытие пабов в жилых домах только после получения согласия на это на собрании собственников жилья. Об этом с заседания инициативной группы Общественной палаты Псковской области на предмет жалоб граждан на работу пабов («псевдокафе», «наливаек») в жилых домах 10 июля передает корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению Галины Неваленной, ограничения должны быть, и должен присутствовать контроль паба на соответствие нормам перед его открытием. Она подчеркнула, что нужно думать и о месторасположении подобных заведений: запрещать пабы в жилых домах в «спальных районах» и разрешать в центре города, куда приезжают туристы.

Галина Неваленная отметила, что дополнительными запретами «хронического алкоголика мы не вылечим», но для молодежи, по ее словам, они однозначно сработают.

Секретарь региональной Общественной палаты Анатолий Мультах отметил, что борьба с «наливайками» - не такая простая задача. «Мы не ошиблись, что собрали присутствующих здесь представителей общественности, и уже выдвинули несколько предложений», — сказал он. Анатолий Мультах заметил, что вопрос «получился спорный», он нуждается в обсуждении и не может решиться мгновенно.

«Нужно ставить это на постоянную основу», — подчеркнул он и добавил, что идея создания рабочей группы оправдана. «Я еще раз прошу вас всех выработать предложения для того, чтобы мы могли работать в тех рамках, которыми обладаем — в рамках Общественной палаты», — заключил Анатолий Мультах.